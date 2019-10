Prezident vybírá prezidenta

Prezident Miloš Zeman právě tyhle dva označil jako favority, kteří by se mu zamlouvali v druhém kole prezidentské volby. Jenže tahle ceremonie proběhne až v lednu 2023, tedy za více než tři roky. To je dost dlouhý čas na politické cíle, když, jak známo, o sympatiích voličů rozhodují poslední měsíce a týdny před volbou.

Prezident neříká věci jen tak do větru. Jsou jen dva důvody, proč má potřebu právě teď o volbě mluvit. Buď ví něco, co část veřejnosti jen tuší a druhá část v to doufá nebo vůbec nejde o dva zmíněné pány.

Pravděpodobnější se jeví druhá varianta. Vždyť jméno odborářského bosse Josefa Středuly nedokázal ani vylovit ze své pověstně dobré paměti. Přiřkl mu křestní jméno Jiří, což je známkou toho, že předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů, který ve funkci kroutí už šestý rok, nikdy moc nevnímal.

Václav Klaus a Miloš Zeman ( Autor: Robert Klejch / CNC / Profimedia )

Mezi své favority zařadil prezident i premiéra Andrej Babiše, o němž ví, že na Hradě být nechce. A kdyby ho to přeci jen napadlo, prezidentovo povzbuzení je pro něj evidentním varováním, což Babiš dobře ví.

Vladimír Dlouhý i Josef Středula si na rozdíl od Andreje Babiše na post opravdu myslí, ale do boje nikdo z nich ještě otevřeně nezatroubil. A až to udělají, budou vždycky pasováni do rolí prezidentových vyvolených, což je asi ta nejhorší startovní pozice, kterou mohou mít.

Vždycky budou srovnáváni se Zemanem, což je v očích jeho voličů vždycky ošemetné, protože logicky musejí vyjít jako ti slabší a v očích Zemanových odpůrců je prezidentovo vřelé obětí už předem uškrtilo.

Miloš Zeman to dobře ví. Ne, že by mu zvolení některého z pánů vyloženě vadilo, ale hlavní pro něj a jeho byznysové okolí je zachovat více než dobré vztahy s Ruskem a Čínou. Vladimír Dlouhý není stoprocentní zárukou ochoty do toho v takové míře jít a „Jiří“ Středula zase není zárukou, že se mu na tom bude chtít pracovat. Zeman zjevně začal dělat půdu pro jiného kandidáta, když tyto dva „vyoutoval“. Na Hanspaulce v zámečku mezitím přiložili polínko do kamen.

