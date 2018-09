Německý ministr připustil přestavbu starých dieselů. Automobilky to má stát miliardy eur

Německý ministr dopravy Andreas Scheuer (CSU) byl kritizován za to, že ministerstvo nečiní žádné aktivní kroky v tom, jak podpořit majitele starších vozů s naftovými motory. Těch se týká zákaz vjezdu do center měst, které německé soudy nařizují městům jako jeden ze způsobu ochrany lidského zdraví před emisemi oxidů dusíku.

Jedním z návrhů byl příspěvek na přestavbu starších automobilů, aby splňovaly novější emisní normu Euro 6. I když to nejprve Scheuer striktně odmítal, nyní otočil a připustil, že by k tomu mohlo dojít. Finanční náklady by nicméně měly nést automobilky.

Domnívá se, že k dodatečnému vybavení automobilů jsou vhodná pouze novější vozidla splňující emisní normu Euro 5. „V nejlepším případě by mohly být dodatečně technicky vybaveny dva miliony vozů,“ uvedl.

Kvůli rozšiřujícímu se zákazu jízdy starších naftových vozidel ve městech se zvyšuje tlak opozice na vládu Angely Merkelové. Má učinit kroky k tomu, aby zákaz nepostihl většinou chudší majitele starších aut.

Jak donutit koncerny platit?

Deník Die Welt napsal, že vláda nemá žádné právní možnosti, jak automobilky donutit, aby přestavbu starších aut financovaly. Zatím dochází k aktualizacím softwaru, které platí výrobci. „Není jasné, jak chce ministr přesvědčit koncerny, aby nesly náklady na technická řešení a přestavbu vozidel,“ uvedl deník.

Odborníci se neshodnou ani na tom, kolik by takové úpravy stály. Expertní skupina ustavená v rámci Národního fóra pro dieselové motory odhadla, že by se náklady pro přestavbu naftových vozidel pohybovaly od 1500 do 11 tisíc eur (38 tisíc až 280 tisíc korun). Vybavení novým katalyzátorem by přišlo na dva až tři tisíce eur (až 76 500 korun).

Celkem by se jednalo o částku v řádu miliard eur, to automobilky odmítají.Ředitel koncernu Volkswagen Herbert Diess navíc prohlásil, že hodnoty znečištění ve městech se rok od roku zlepšují, protože si lidé kupují nová auta.

Regionální politici pod tlakem

Na druhu stranu německá organizace Deutsche Umwelthilfe (DUH), která žaloby na německá města podává, zatím u soudů vždy uspěla. Proto jsou politici v postižených městech pod tlakem.

Nyní se to týká spolkové země Hesensko s největším městem Frankfurtem nad Mohanem. Zde musí radnice od února příštího roku zakázat vjezd starším naftovým vozům. Regionální volby se tu konají 28. října, proto se vládní CDU obává, že přijde o hlasy právě od nespokojených voličů, kterých se omezení dotkne.

Němečtí Zelení jsou ale skeptičtí, že by změna názoru ministra vedla také ke změně vládní politiky. „Kancléřce trvalo tři roky, než donutila ministra dopravy, aby se něco stalo. Úpravy hardwaru automobilů jsou jediným způsobem, jak zabránit dalším zákazům jízdy v německých městech,“ prohlásil místopředseda poslaneckého klubu Zelených Oliver Krischer.

Dále čtěte: