Hráz proti čínským penězům: Německo chce bránit domácí firmy státním fondem

Základní myšlenka je taková, aby státní investiční fond spolupracoval se soukromým sektorem při nákupu firemních podílů s cílem odvrátit nevítaná převzetí. V minulosti se Německo zdráhalo definovat své státní zájmy, to se však podle jednoho z vládních úředníků mění. Podle něj se ukázalo, že už není možné nechat vše na tržních silách, a to znamená větší ochranu od státu.

V ideálním případě by fond měl koupit podíl spolu se soukromým investorem, uvedl zdroj. Vláda určitě nemá v plánu zasahovat do rozhodování o běžné denní činnosti podniku. Není to o tom aby se stát stal podnikatelem.

Německo bylo dlouhou horlivým obhájcem volného trhu a po desetiletí němečtí politici navazují na tzv. ordoliberální principy poválečného ministra hospodářství Ludwiga Erharda, který tvrdil, že o vítězích a poražených by měl rozhodovat volný trh a stát by měl jen poskytnout rámec pro spravedlivou konkurenci. Nyní však musí Berlín odpovědět na státem řízenou přeměnu Číny od zákazníka ke konkurentovi a hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zavede obchodní sankce a zvýší cla.

Změny v Německu také přicházejí v době, kdy Evropská unie jako celek znovu zvažuje průmyslovou strategii bloku a vztahy s Čínou kvůli rostoucím investicím čínských státních podniků do důležitých sektorů. Evropská komise vyzvala unii, aby podpořila její myšlenku omezení čínských firem a představitelé EU by měli o tomto bodě jednat tento týden na summitu v Bruselu.

Altmaier v únoru po představení průmyslové strategie Německa na příští desetiletí uvedl, že důležitými sektory jsou ocel a hliník, chemikálie, strojírenství, optika, auta, zdravotnické vybavení, zelené technologie, obrana, letectví a 3D tisk. Za společnosti, jejichž přežití považuje za rozhodující pro ekonomiku jako celek, označil Deutsche Bank, Thyssenkrupp, Siemens a velké německé automobilky. V rozhovoru s agenturou Reuters dodal, že jeho cílem je ochránit globální konkurenceschopnost německých průmyslových firem a jejich vedoucí postavení v technologii v příštích desetiletích.

