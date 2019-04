Jste nesrozumitelný, schytal to Brabec kvůli odpadům

“Z ministra se stala motýlí máma,” popisují třeba Lidové noviny, jak Richard Brabec (ANO) v uplynulých dnech v Libickém luhu pomáhal se záchranou kriticky ohroženého hnědáska osikového. Do přírody za přítomnosti několika novinářů vypustil stovku jeho larev.

A i když je úbytek hmyzu pro českou krajinu velkým problémem, ve stejné době se začal řešit i další zásadní zádrhel, který ještě prohlubuje nerozhodnost Brabcova resortu. Ministerstvo životního prostředí nyní až po několika letech připravilo finální podobu zákona o odpadech a současné návrhy navíc částečně mění to, co resort zastával dřív. To popuzuje jak ekology, tak zástupce průmyslu.

“Navržené zákony jsou velmi komplikované, nesrozumitelné, dlouhé, byrokratické a v několika případech i retrospektivní. Je zřejmé, že snahou tvůrců bylo postihnout veškeré možné eventuality, které kdy mohou nastat. Výsledek je ovšem zcela opačný,” stojí v otevřeném dopisu, který Brabcovi ve středu 24. dubna odeslalo devatenáct institucí včetně Sdružení místních samospráv ČR, České asociace odpadového hospodářství či Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin.

Boj o nový odpadkový zákon: ministerstvo si znepřátelilo ekology i průmyslníky

V dopise tak vicepremiérovi Brabcovi navrhují, aby nové odpadové zákony nevznikaly jen za zavřenými dveřmi ministerských kanceláří, ale aby se na jejich finální podobě podíleli i další odborníci. ”Naším hlavním cílem je, aby byly návrhy nových odpadových zákonů schváleny co nejdříve, nejpozději pak v Evropskou unií předepsané transpoziční lhůtě 24 měsíců,” píše se dál v dopisu.

Ministerstvo životního prostředí už poslalo zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností a novelu zákona o obalech do meziresortního připomínkového řízení, které končí za několik dnů.

Nová odpadová legislativa Zákon o odpadech mimo jiné počítá s postupným navyšováním poplatku za skládkování využitelného odpadu, v roce 2029 by měl dosáhnout 1850 korun za tunu. Doposud činil 500 korun za tunu. Nově by umožňoval skládkovat jen deset procent komunálního odpadu. Při zvýšených poplatcích chce MŽP obce motivovat ke třídění takzvanou třídící slevou ze skládkovacího poplatku. Pokud obec separačních cílů dosáhne, má platit za komunální odpad jako za zbytkový odpad. Pro rok 2021 je cíl 55 procent, o šest let později už 75 procent.

