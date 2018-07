Lobbisté u popelnic. Zákon o nakládání s odpady budí obrovský rozruch už dekádu

Snad všichni si uvědomují, že ukládat skoro polovinu odpadu na skládky je neekologické a neudržitelné. Jenže jakmile se řeč stočí k tomu, kam tok odpadků přesměrovat, shoda se hledá těžko. Dodnes se ptáme spolu s klasikem – kam s ním? Do kotle, či na třídicí linku? Současně ani nemáme jasno v tom, kolik komunálního odpadu Češi za rok vyprodukují. Podle ministerstva životního prostředí 5,6 milionu tun, podle Českého statistického úřadu o dva miliony méně.

V nastíněném chaosu vzniká nový zákon o odpadech, který má nahradit zastaralou právní úpravu z roku 2001. Tu před čtyřmi lety „vylepšil“ poslanecký přílepek, který s platností od roku 2024 zablokoval možnost ukládat komunální odpad na skládky. Zbývá tedy pět a půl roku, a to je na zásadní proměnu českého odpadářského byznysu málo.

Vyžadovalo by to doslova stachanovské nasazení, aby do té doby vyrostly potřebné spalovny pro energetické využití odpadu, třídicí linky či bioplynové stanice, které zužitkují biologicky rozložitelný odpad. Faktem je, že tak razantní zásah po nás nepožaduje ani Evropská unie. Její nedávno schválená směrnice počítá s možností ukládat až desetinu komunálního odpadu na skládky – i v dlouhodobém horizontu roku 2035.

Otázku nakládání s odpady u nás dlouhé roky nikdo moc neřešil. Výsledkem je, že stále vozíme polovinu komunálního odpadu na neustále rostoucí skládky. Tento byznys ovládají tři velcí hráči – španělská FCC Group, dánský Marius Pedersen a skupina AVE náležící do holdingu EP Industries miliardáře Daniela Křetínského. Velká trojka si chce udržet kontrolu nad svozem odpadu, přesměrování toku odpadků ze skládek do třídicích linek akceptuje – pokud si nad ním udrží kontrolu.

Zažité pořádky chtějí změnit majitelé velkých tepláren, kteří vidí v komunálním odpadu náhradu za část spalovaného uhlí. Od roku 2000 se však v Česku podařilo postavit a dokončit jen jedno nové zařízení na energetické využití odpadků – v Plzni. Další projekty, za kterými stojí ČEZ, Křetínského EPH, Veolia Energie a další zájemci, zatím vyčkávají na příležitost.

Do této zákopové války se postupně zapojili další účastníci. Svaz měst a obcí ČR odmítá jakékoli navyšování poplatků za svoz odpadu pro občany. Je to zkrátka politicky citlivé téma, zvláště před komunálními volbami. Aktivně vystupuje také Hnutí Duha, které požaduje co možná nejvyšší míru recyklace. Tito dva hráči vytvořili spolu s odpadářskými firmami jakousi tichou koalici, která brání plánům na přesměrování toku odpadků ze skládek do kotlů spaloven.

