Přiznání NASA: Meteorit, který by zničil New York, neumíme odhalit včas

Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku NASA ve své aktuální zprávě přiznal, že s menšími objekty nemá moc šancí cokoliv udělat. Zpráva se týká akčního plánu a připravenosti Spojených států, jakým způsobem vzdorovat meteoritům v blízkosti Země.

Planetky, které mají v průměru sice jen několik desítek metrů, mohou způsobit poměrně vysoké ztráty na životech, pokud by zasáhly hustě osídlené území jako například New York.

Tuto možnost přirovnali autoři zprávy k incidentu z roku 1908, který je znám jako tunguzská událost, tunguzský meteorit nebo záhada. Odhaduje se, že planetka o velikosti 40 až 60 metrů zasáhla centrální Sibiř. Došlo k mohutné explozi ve výšce 5 až 10 kilometrů nad povrchem Země. Výbuch zlikvidoval les na ploše dvou tisíc kilometrů čtverečních (Praha má rozlohu 496 kilometrů čtverečních). Síla exploze se odhaduje na 5 až 10 megatun TNT.

Jaderná puma Little Boy svržená na Hirošimu na konci druhé světové války způsobila výbuch o síle 15 megatun TNT a zničila 70 procent budov japonského přístavu.

V případě New Yorku by došlo podle NASA k obětem v řádu milionů obyvatel. Stejně velký meteorit by zasáhl území města New York i části New Jersey.

„NASA odhaduje, že existuje přes 300 tisíc objektů, které jsou větší než 40 metrů a mohly by představovat riziko nárazu. Bylo by velmi náročné je detekovat dříve než několik dnů dopředu,“ konstatuje zpráva pro americkou vládu.

Meteority, jež jsou větší než 140 metrů a mají sílu zničit celé regiony, pak NASA za posledních dvacet let dokázala odhalit v jedné třetině případů. Meteority větší než jeden kilometr v průměru pak mají dostatečnou sílu, aby měly globální dopad. Mohou způsobit rozsáhlá zemětřesení, tsunami. Neodhalených zůstává asi pětina.

Do roku 2033 je NASA schopna zlepšit své pozorování teleskopy, aby identifikovala asi polovinu meteoritů, jež jsou alespoň 140 metrů velké. Prostředky na „ochranu planety“ se v americkém rozpočtu zvyšují. Pro příští rok administrativa prezidenta Donalda Trumpa počítá se 150 milionů dolarů.

Podle časopisu Quartz je potřeba ještě nejméně deset let vývoje, aby bylo možné zkonstruovat jadernou vesmírnou loď, která by byla schopná dráhu meteoritu odklonit. Zpráva také navrhuje zintenzivnit celosvětovou spolupráci odpovědných úřadů a sledovat vesmírné objekty v okolí Země.

