Dennis Rodman chtěl odletět z Pekingu do Pchjongjangu na svoji šestou návštěvu Severní Koreje, odkud Kim Čong-un děsí svět jaderným raketovým programem. Americké úřady jej však od návštěvy odradily kvůli narůstajícímu napětí mezi Spojenými státy a KLDR. „Řekli mi, že na to není vhodná doba,“ řekl samozvaný diplomat Rodman.

Americké ministerstvo zahraničí přitom od září zavedlo zákaz cestování držitelům amerických pasů do Severní Koreje v reakci na smrt Otto Warmbiera, amerického studenta, který byl vězněn Pchjongjangem přes rok a byl zřejmě nelidsky mučen s trvalými následky. Po propuštění z humanitárních důvodů (byl v kómatu) zemřel ve Spojených státech.

Dennis Rodman v tričku, které hlásá jednotu mezi Trumpem a Kimem:

Great week of humanitarian work in Guam and Tokyo, Japan now just got to Beijing..Guess what’s next? #Peace #Love #NotWar pic.twitter.com/knXJcaWtLb