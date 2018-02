Ministři se neshodli na změnách služebního zákona. Novelu kritizuje opozice

„Jedním z původních cílů zákona o státní službě byla stabilizace státní správy na delší časové období. Nepovažuji proto za rozumné, aby hned další vláda prováděla zásadní změny, než se stihne naplno projevit fungování zákona, který byl přijat poměrně nedávno. Navíc to bylo hnutí ANO, které v minulé vládě tuto podobu zákona o státní službě přijímalo a tehdy v jeho konkrétním nastavení žádný problém nevidělo,“ uvedl dnes předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Podle Pirátů by se změna takto důležitého zákona neměla dít na základě iniciativy ministerstva vnitra, které dnes novelu předložilo na jednání vlády. „Jednat by se mělo o prodiskutovaný a široce připomínkovaný koncepční materiál podložený daty z mnoha oblastí,“ uvedla mluvčí strany Karolína Sadílková.

„Za hlavní negativum pojednávané novely považuji především její načasování v momentě, kdy je zapotřebí řešit celou řadu důležitějších věcí, než je upevňování vlivu hnutí ANO ve státní správě. Navíc skryté pod mediální zkratkou údajné vyšší flexibility a operativnosti služby. Příkladem je navrhovaná úprava služebního hodnocení, která může být v navržené podobě zneužívána pro zbavování se nepohodlných úředníků,“ napsal předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Podle návrhu novely by mohli odborní náměstci, nyní jmenovaní na základě výběrového řízení na neomezenou dobu, práci vykonávat pouze pět let. Ministerstvo vnitra také navrhuje rozšířit důvody pro odvolání takzvaných představených. Upozorňuje na to, že šéfové sekcí, oddělení či odborů jsou dnes odvolatelní jen tehdy, pokud dosahují nevyhovujících služebních výsledků. „Představený, jehož výkon je alespoň dostačující (byť jinak podprůměrný), zůstává i nadále představeným jmenovaným na dobu neurčitou,“ kritizuje návrh. Představenými mají být v budoucnu jen ti, kteří nebudou podprůměrní v nově plánované pětistupňové hodnotící škále. Nový systém hodnocení by měl umožňovat provádět jej podle potřeby.

Zákon měl pomoct odpolitizovat státní službu, minulá vláda ho přijala i kvůli požadavkům Evropské unie. K opatrnosti proto dnes před jednáním nabádala ministryně obrany Karla Šlechotvá, která ve vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL zastávala post ministryně pro místní rozvoj. Schůze se účastnil i šéf státních tajemníků Josef Postránecký.

