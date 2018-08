Miliardář Tom Steyer chce vyhnat Trumpa z Bílého domu

Zakladatel investičního fondu Farallon Capital Thomas Steyer, jehož jmění časopis Forbes vyčíslil na 1,6 miliardy dolarů (35 miliard korun), nechce v čele státu Donalda Trumpa.

Mecenáš a donátor demokratické strany financuje kampaň za odvolání současného šéfa Bílého domu needtoimpeach.com. Petici podepsalo téměř 5,7 milionu Američanů. Zejména mu jde o to, aby tito lidé v listopadu přišli k volbám (iniciativa se jmenuje Need to Vote), kdy se volí třetina Senátu a celá Sněmovna reprezentantů.

Thomas Steyer apeluje na Američany, aby šli k listopadovým volbám

Pokud by demokraté ovládli obě komory parlamentu, byla by otevřená cesta k zahájení procesu odvolání Donalda Trumpa. Za kampaň Steyer zaplatil 10 milionů dolarů (220 milionů korun), napsal časopis Newsweek.

Steyer označuje Trumpa za bezohledného a nebezpečného prezidenta, který nectí právo Spojených států. „Věřím, že můžeme dosáhnout jeho odvolání,“ tvrdí.

Kampaň cílí především na volební okrsky, kde jsou šance na zvolení demokratů a republikánů vyrovnané. „Očekáváme, že budou rozhodovat stovky hlasů,“ dodal. Zejména jde o ovládnutí Sněmovny reprezentantů, kde mají republikáni většinu 24 hlasů. V Senátu mají většinu jednoho hlasu.

Výlet do Trumptárie. Evropské spojence děsí nevypočítatelnost amerického prezidenta

Hlavní stratég kampaně Kevin Mack prohlásil, že iniciativa neskončí, dokud nebude Trump odstaven od moci. Televize CNBC uvedla, že v případě úspěchu demokratů v podzimních volbách bude Steyer usilovat o zvolení prezidentem v roce 2020. Kampaň Steyera proti Trumpovi je podle jednoho z demokratických politiků právě přípravou pro vstup do vysoké politiky.

Skandály Trumpových spolupracovníků

Steyerovi nahrávají skandály lidí z Trumpova okolí. Bývalý šéf prezidentské kampaně Paul Manafort byl uznán vinným v osmi bodech obžaloby z celkových osmnácti. Jde o zpronevěru a daňové podvody.

Bývalý Trumpův osobní právník Michael Cohen u soudu přiznal, že se během prezidentské kampaně podílel na finančních podvodech. Údajně na příkaz Trumpa. Tyto skutečnosti pomáhají Steyerovi argumentovat tím, že je třeba Trumpa z Bílého domu odvolat.

Podle průzkumu televize CNN si v červnu 42 procent Američanů myslelo, že by Trump měl v úřadu skončit. Podobně na tom byl Richard Nixon v březnu 1974, když vyšla najevo aféra Watergate. Nixon nakonec sám rezignoval v srpnu, aby nebyl odvolán Kongresem. Sněmovna reprezentantů má pravomoc obžalovat prezidenta, Senát pak vystupuje jako soud. K uznání viny je třeba dvou třetin senátorů.

Dále čtěte: