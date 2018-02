MeToo postihuje umění i sport. Z galerií mizí obrazy, ze startu F1 modelky

Poslední obětí kampaně se stal obraz Hylus a nymfy ze štětce prerafaelitského malíře Johna Williama Waterhouse, který byl vystaven v Manchesterské galerii. Odstranění obrazu iniciovala kurátorka Clare Gannaway. Cílem jejího radikálního kroku bylo vyvolat diskuzi o interpretaci a způsobu vystavování uměleckých děl. Kurátorka se dle svých slov nepokouší o cenzuru umění.

„Cílem není zapírat existenci určitých uměleckých děl,“ řekla Gannaway listu The Guardian. Kurátorka zároveň přiznala, že k činu ji vedla debata kolem kampaně #MeToo.

Samotný akt sejmutí obrazu ze zdi se stal inspirací pro další umělecké dílo. Jeho záznam použije britská umělkyně Sonia Boyce na své výstavě. Boyce se ve svém dílu zaměřuje na rasové a genderové otázky. Reprodukce obrazu zmizí také z galerijního obchodu.

Kurátorce nepřišla problematická pouze malba, ale také sál, ve kterém byla vystavena. V místnosti s názvem „Honba za krásou“ je vystaveno mnoho obrazů, na kterých jsou vyobrazeny nahé či polonahé ženy. Kurátorce se nelíbí pojmenování sálu, ani fakt, že ve fantaziích viktoriánských malířů vystupovalo ženské tělo jako dekorativní prvek a ženy jako femme fatale.

„Stydím se, za to že jsme se s tím nevypořádali dříve,“ uvedla kurátorka. „Naše pozornost byla jinde a zapomněli jsme řešit tento sál a řádně o něm přemýšlet,“ dodala Gannaway.

Debatu se kurátorce opravdu podařilo vyvolat, reakce jsou ovšem rozporuplné. Návštěvníci mohou svůj názor prezentovat na místě, kde obraz visel, nebo na twitteru s hashtagem #MAGSoniaBoyce. Právě rozpoutání diskuze ocenil jeden z návštěvníků galerie. V rozhovoru s webem Euro.cz krok ocenil jako geniální marketingový postup. Zároveň ovšem dodal, že nepovažuje nahotu za urážlivou. „Zapojení kampaně #MeToo považuji za zcela absurdní,“ dodal.

Manchester Art Gallery is now to remove all paintings https://t.co/5wTikta6oU #MAGsoniaboyce pic.twitter.com/60BVeCKymX