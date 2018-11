Metnar odmítá podíl Čechů na úmrtí Afghánce. Naši vojáci dodržují humanitární právo, říká

„Odmítám účast našich vojáků na tomto incidentu. Co se týče vyšetřování a jeho výsledků, na to se mě neptejte, protože je neznám,“ uvedl Metnar. Všechny události související s Procházkovým úmrtím se šetří, jak je to obvyklé, zdůraznili Metnar i náčelník generálního štábu armády Aleš Opata. „Nepochybuji, že naši vojáci postupovali v souladu s platnými zákony a regulemi,“ konstatoval Opata.

Afghánský voják byl zbit ve vazbě NATO v západním Afghánistánu, napsal v pondělí list New York Times (NYT) s odvoláním na americké a afghánské činitele. Metnar označil informace za zavádějící spekulace a striktně je odmítl. „V každé armádě demokratických zemí jsou takové události řádně a standardně vyšetřeny,“ uvedl. Procházkovo i pozdější Chánovo úmrtí budou proto řádně vyšetřeny, dodal.

Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek později označil za nešťastné kusé a zavádějící informace o průběhu vyšetřování i spekulace o jeho výsledcích. „Poškozují dobré jméno a práci koaličních sil při budování afghánských ozbrojených sil,“ uvedl. Armáda podle něj s vyšetřovateli plně spolupracuje a obvinění či spíše domněnky, které zazněly v článku, striktně odmítá.

Také Opata zdůraznil, že šetření následuje standardně po jakémkoliv incidentu v Afghánistánu. „Běží to takto několik let, k tomuto (incidentu) je přistupováno jako ke každému jinému,“ uvedl. Jako náčelník generálního štábu však nepochybuje o postupu českých vojáků. „Dali jsme jasný komentář, já dal jasnou odpověď, nebudu předjímat žádné věci, dokud nebude proces šetření u konce,“ řekl na dotaz, zda nebyli kvůli vyšetřování z Afghánistánu staženi někteří čeští vojáci. Armáda odmítla informace NYT už úterním vyjádření prostřednictvím mluvčího.

Devatenáctiletý afghánský voják Vahidulláh Chán byl obviněn ze střelby na projíždějící české vozidlo na základně Šindánd v provincii Herát z 22. října. Při útoku zemřel Procházka a další dva čeští vojáci byli zraněni. Během několika hodin byl Chán zatčen afghánskými jednotkami a vzat do vazby západních sil. V době, kdy byl vrácen afghánským jednotkám, byl zbitý a v bezvědomí, tvrdí afghánští úředníci. Krátce poté zemřel.

Česká republika měla v Afghánistánu na začátku října přibližně 340 vojáků. V poslední době se stali terčem několika útoků. Celkově zahynulo ve stávající válce v Afghánistánu 14 českých vojáků, z toho čtyři v letošním roce. Amerických vojáků je v Afghánistánu podle The New York Times kolem 15 tisíc.

