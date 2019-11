White only. Město v Jihoafrické republice dál dbá na „rasovou hygienu“ a rozrůstá se

„Je tu dobrý život a je to pro nás velká výsada,“ pochvaluje si bydlení v městečku Orania podnikatelka Magdalene Kleynhansová. Městečko leží v provincii Severní Kapsko, jež je řídce obydleno kvůli okolní poušti. Osada Orania vznikla v roce 1991, tři roky před prvními svobodnými volbami v Jihoafrické republice, které v zemi ukončily politiku apartheidu, rasové segregace.

Kleynhansová provozuje call centrum, jež shání členy pro odborový svaz Solidariteit a Afriforum. Organizace chrání občanská práva pracovníků afrikánského původu. Tedy bílé obyvatele Jihoafrické republiky, potomky kolonistů z Nizozemska, Belgie, Francie a Německa.

Afrikánské organizace také financují výstavbu nových domů v Oranii. Místní obyvatelé tvrdí, že se jedná o kulturní projekt, který chrání kulturu bílých obyvatel v zemi. Odpůrci ale namítají, že jde o pokračování politiky segregace. Obyvatelé tmavé pleti se obávají, že by se setkali s násilím, pokud by do města zavítali, i když formálně nikde není napsáno, že do něj nesmí.

Advokát a politický aktivista Tembeka Ngcukaitobi prohlásil, že tento koncept narušuje politiku jednotné JAR, která není rasově rozdělena.

Jak sílí americká ultrapavice. Dokument HBO:

„Židovští komunisté a zločinní negři.“ Podívejte se, jak sílí americká ultrapravice

Populace se v městečku za posledních sedm let zdvojnásobila na 1700 obyvatel, což je rychlejší tempo růstu než v největších městech Jihoafrické republiky. Ceny domů se zde pohybují na podobné úrovni jako v největším městě Johannesburgu. Radnice počítá s tím, že se populace rozroste až na deset tisíc obyvatel. Veškeré práce, včetně manuálních, zde provádějí Afrikánci i když ve zbytku země je vykonává černošské obyvatelstvo.

Město vlastní společnost Vluytjeskraal Aandeleblok. Kdo zde chce žít, musí si koupit akcie společnosti. Noví akcionáři procházejí rozsáhlými prověrkami, hlavní podmínkou je věrnost afrikánštině a afrikánské kultuře, k tomu se pojí i konzervativní křesťanské zásady. Například nesezdané páry nemohou žít společně v jedné domácnosti.

Lékař Philip Nothmnagel se přestěhoval z hlavního města Pretorie. Koncept hájí. Tvrdí, že ostatní místa v JAR se staly válečnými zónami, kde bují kriminalita. V Oranii se žije bezpečně, děti si mohou hrát bez obav venku do večerních hodin. Cítí se zde jako v zábavním parku, ze kterého se nemusí chodit večer domů.

Vnuk zakladatele města Carel Boshoff tvrdí, že Afrikáncům v zemi hrozí zánik, proto obhajuje koncept bílé Oranie. Doufá, že takových měst bude vznikat v celém regionu na jihu Afriky více.

Související články:

Hákové kříže a oprátky v General Motors. Automobilku čeká soud kvůli rasismu

Zákaz, nebo diskuze? Twitter řeší, co s příspěvky bílých rasistů

Laboratoř amerického rasismu. Bílý podnikatel se v centru Detroitu bojí

Úsvit digitálního rasismu? Ruský software rozpozná etnický původ člověka