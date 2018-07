Británie chce usilovat o zónu volného obchodu. Připravuje se ale i na tvrdý brexit

Britský návrh předpokládá, že země zachová stejné předpisy pro všechno průmyslové a zemědělské zboží, tak jak je dodržuje doteď coby stávající člen unie. Naopak se ale Londýn chce uvolnit od pravidel EU v oblasti služeb, které jsou jedním z hlavních hnacích motorů britské ekonomiky. Ministři se shodli, že spolu s tím se musí Británie smířit s tím, že evropské trhy budou méně dostupně pro její služby.

Kabinet si byl podle všeho nucen připustit, že je nepravděpodobné, že EU bude s tímto plánem souhlasit, protože se brání čemukoli, co by hrozilo rozdělením jednotného unijního trhu. Proto posílil přípravy i na brexit „bez dohody“.

Mayová uvedla, že doufá, že britský plán pomůže tomu, aby brexitové rozhovory s EU, které v zásadě v posledních několika měsících vázly, pokročily kupředu.

Mayová čelila odporu části kabinetu. Podle Sky News ministr pro brexit David Davis podle všeho vyjádřil vážné výhrady k plánu, protože měl vážné pochybnosti o tom, že se Brusel jím vůbec bude zaobírat. Nakonec ale s plánem souhlasili všichni členové kabinetu a nikdo se nerozhodl podat demisi, jak se zprvu v médiích spekulovalo.

„Jedná se o důležitý další krok v našich jednáních s Evropskou unií. Ale samozřejmě máme ještě spoustu práce, abychom zajistili, že se s EU dostaneme v říjnu do konečného bodu,“ řekla v pátek Mayová televizi Sky News s odkazem na říjnový summit Evropské unie, který má být v otázce brexitu klíčový.

Johnson se rozpovídal: Brexit může skončit krachem, Trumpovo šílenství má svou metodiku

Mayová řekla, že se vláda dohodla na „kolektivním postoji“ ohledně budoucích jednání s EU, a to ohledně udržení „společné normy pro průmyslové a zemědělské produkty“.

„Tím se udrží vysoké standardy v těchto odvětvích, ale také zajistíme, že v budoucnosti nedojde k žádným novým změnám bez souhlasu našeho parlamentu,“ upozornila britská premiérka.

„Výsledkem je, že se vyhýbáme třenicím v oblasti obchodu, který chrání pracovní místa a příjmy, stejně jako dodržujeme naše závazky v Severním Irsku,“ dodala Mayová. Podle ní vláda souhlasí také s novými celními podmínkami, které jsou vstřícné vůči podnikatelům a zároveň umožňují Británii svobodně uzavírat nové obchodní dohody se zbytkem světa.

Pokud by se ale Británie vázala normami EU, mohlo by to způsobit komplikace s uzavíráním nových dohod například se Spojenými státy, na jejichž zemědělské výrobky, jež by chtěly do Británie vyvážet, se vztahují jiná pravidla.

Británie by také musela dál brát ohledy na rozhodnutí soudu EU ohledně pravidel, které Londýn sdílí s Bruselem. Plán dohodnutý v pátek zahrnuje také britský závazek k „probíhající harmonizaci“ s pravidly EU týkajícími se zboží, aby nevznikly potíže při pohybu zboží v přístavech a na hranicích s Irskem.

Kabinet chce dosáhnout jakéhosi „společného institucionálního rámce“, který bude zajišťovat průběžný výklad a uplatňování dohod mezi Británií a EU. Nová „odlehčená celní dohoda“ má odstranit potřebu hraničních kontrol s tím, že Británie a EU se mají stát jakýmsi „kombinovaným celním územím“, uvádí se v třístránkovém dokumentu shrnujícím plán britské vlády. Na hranicích by platily sazby určené pro EU i ty stanovené pro obchod se zbytkem světa, uvádí Sky News.

Dále čtěte: