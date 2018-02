Mayová kategoricky odmítá celní unii s EU po brexitu

„Není naší politikou být v celní unii,“ citoval zdroje z Downing Street například deník The Independent. Podle těchto zdrojů musí Británie rovněž sama rozhodovat o tom, jaké podepíše dohody o volném obchodu se zbytkem světa. „Máme v Británii skvělé firmy a chceme posilovat jejich exportní příležitosti. Nechtěli bychom dělat něco, co tyto příležitosti omezí,“ citoval dále britský list.

Média předtím spekulovala, že Londýn by mohl usilovat o částečné zachování celní unie, aby byl zajištěn volný pohyb zboží mezi Británií a Evropskou unií. Současně by ale měla země volnou ruku v uzavírání obchodních smluv se třetími zeměmi v oblasti služeb. Dalo by se tak údajně vyhnout i hraničním kontrolám mezi Severním Irskem a unijním Irskem, což je jedna z nejspornějších otázek, které odchod Británie z EU vyvolává. Takové řešení nyní Mayová odmítla, tvrdí britské listy.

Nestabilní dodávky a vyšší ceny. Energetický brexit bude bolet

Premiérka nyní čelí tlaku zastánců tvrdého ukončení vztahů s Bruselem ve své Konzervativní straně. Dokonce se hovořilo o vzpouře v čele s ministrem zahraničí Borisem Johnsonem, pokud bude tento týden na vládě nastolen návrh o budoucím členství v celní unii.

Do Londýna dnes zamířil hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier. S britským ministrem pro brexit Davidem Davisem má jednat mimo jiné o plánovaném přechodném období po odchodu Británie z EU.

