KSČM připouští toleranci Babišovy vlády. Filip zdůrazňuje presumpci neviny

KSČM bude s hnutím ANO pokračovat v jednáních o programu, strany kvůli tomu vytvoří expertní týmy na jednotlivé oblasti. Pokud by dospěly k závěru, KSČM by aktivně podpořila vznik vlády. Po dnešním setkání zástupců obou subjektů to řekl předseda komunistické strany Vojtěch Filip. Podle něj strana stojí za principem presumpce neviny. Strany se podle něj blíží dohodě v otázce sociálního bydlení, jednání se posunula například v pohledu na surovinovou politiku či plán růstu minimální mzdy.