Kladivo na čoudily: příspěvek na bydlení má motivovat k čistému vytápění

Dokument mimo jiné nařizuje ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi a ministryni práce Janě Maláčové, aby vypracovali analýzu možných změn příspěvku na bydlení „s cílem zvýšení motivace příjemců podpory k preferenci environmentálně šetrných způsobů vytápění“.

Vláda tak reaguje na problém sociálně slabých domácností. Stát totiž formou kotlíkových dotací postupně podporuje výměnu špinavých kotlů v Česku za ekologičtější, což ho celkově přijde na zhruba devět miliard korun. Investici je však nutné zaplatit předem a dotace ji proplácí až zpětně. Pětinu nákladů musí také nést žadatelé sami. Co není problém pro vyšší ani střední třídu, se u nejchudších jeví jako nepřekonatelná překážka. Komíny sociálně slabých tak patří mez nejšpinavější.

Spočítejte si, jestli máte nárok na příspěvek na bydlení

Zohlednit ekologické vytápění v příspěvku na bydlení je jednou z cest, jak problém řešit. Podle programového ředitele hnutí Duha Jiřího Koželuha je v současnosti příspěvek ne energie nastaven paušálně. „Jelikož je často nejlevnější hnědé uhlí, tak je to motivuje k nákupu uhlí,“ vysvětluje Koželuh. Alternativou by podle něj bylo, že ten, kdo prokáže například nákup ekologičtějších dřevěných pelet, by mohl dostat i vyšší příspěvek. Pravidla však bude nutné nastavit tak, aby příspěvek nebylo možné zneužívat.

Vedle změn v příspěvcích na bydlení zavádí stát postupně i další opatření, která mají snížit emisní stopu sociálně slabých. V rámci třetí výzvy kotlíkových dotací, která se rozjede letos na jaře, by sociálně slabší žadatelé mohli získat bezúročnou půjčku z prostředků Státního fondu životního prostředí, která by se pak hradila z dotace.

V plánu je také vznik poradních center. Chudší domácnosti mají často problém si o dotaci požádat nebo o ní vůbec neví. Například Moravskoslezský kraj, který má se špinavým vzduchem dlouhodobě největší problémy, zavedl podobná opatření už dříve z vlastní iniciativy.

Dále čtěte: