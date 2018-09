Katalánsko by mohlo získat větší autonomii. Španělský premiér připouští referendum

Katalánci by díky novému referendu mohli získat větší autonomii, řekl španělský premiér Pedro Sánchez. Vyloučil však, že by se hlasovalo o sebeurčení, protože to ústava neumožňuje. Katalánský premiér Quim Torra je ovšem přesvědčen, že nezávislost Katalánska je nevyhnutelná.