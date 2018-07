Španělský soudce zrušil eurozatykače na katalánské politiky

Puigdemont verdikt soudce Llareny přivítal a vyzval k propuštění katalánských politiků, kteří jsou kvůli obvinění ze vzpoury ve vazbě ve Španělsku. „Dnes musíme ještě s větší razancí, než kdy jindy, žádat svobodu pro politické vězně a vězenkyně. Zrušení eurozatykače a žádost o vydání dokazuje chabost celé kauzy a ukazuje, že španělská justice se začala chovat jako evropská,“ napsal na twitteru Puigdemont.

Soudce Llarena zrušil eurozatykač a mezinárodní zatykač na uprchlé katalánské politiky, ale ponechal v platnosti zatykače národní. Dotyčným tedy stále hrozí zatčení ve Španělsku, jinak mohou cestovat, kam chtějí. Puigdemont se podle katalánských médií asi „za pár dnů“ vrátí do Belgie.

Důvodem pro odvolání zahraničních zatykačů je verdikt německého soudu ohledně Puigdemonta. Pokud by soudce Llarena tento verdikt přijal, katalánský expremiér by mohl být ve Španělsku souzen jen za zpronevěru, a ne za vzpouru. Mohla by tak vzniknout situace, že Puigdemont by dostal trest několik let vězení za zpronevěru a členové jeho bývalé vlády by mohli být odsouzeni za vzpouru. Za ni hrozí až 30 let, pokud byla ozbrojená. V jejich případě tedy hrozí až 25 let.

If true, very good news that extradition proceedings have been dropped against @ClaraPonsati. Political differences should be pursued democratically not through criminal courts. Let’s hope she is now allowed to get on with her life - and being the credit to Scotland that she is. https://t.co/GW46YcDk4h