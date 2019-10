Karlovarský kraj získá pomoc z EU na transformaci regionu. Těžba uhlí má skončit za dvacet let

„Je to obrovský úspěch a je to pro nás obrovská šance. My po dobu dvou let dostaneme technickou pomoc expertů Evropské komise, kteří s námi budou připravovat jednotlivé projekty a nasměrují nás, kde bychom na ně mohli získat finanční zdroje,“ uvedla hejtmanka.

Cílem dvouleté mise bude vytvořit podmínky pro přechod regionu na nové zdroje energie, zajištění stabilního zásobování domácností teplem, udržení sociální soudržnosti a vznik nových pracovních míst.

Sokolovská uhelná, která v kraji hnědé uhlí těží, má zatím zásoby uhlí při současném objemu těžby asi na 20 let. Jenže zvyšující se ceny emisních povolenek, ale i celkový společenský tlak na útlum využívání fosilních paliv může dobu těžby výrazně zkrátit.

Podle údajů Sokolovské uhelné samotná těžební firma nyní zaměstnává asi tři tisíce lidí, její dceřiné firmy dalších tisíc a navázané firmy asi dva tisíce lidí. Počet osob, které jsou navázané na těžbu a zpracování uhlí v regionu, se tak odhaduje asi na 15 tisíc.

Místostarostu Sokolova a krajského radního Karla Jakobce (ODS) úspěch mezi desítkami jiných regionů mile překvapil. „Když jsme požádali o technickou pomoc, tak jsem tomu nedával šanci ani 50 na 50. Pro budoucnost regionu je to skvělá zpráva, protože nemyslím si, že Evropská unie zvládne transformovat všechny uhelné regiony, které budou transformací procházet, ale dá si záležet alespoň na těch pilotních šesti,“ řekl Jakobec dnes.

Hejtmanka Mračková Vildumetzová dnes ocenila pomoc partnerů kraje, ať už šlo i Sokolovskou uhelnou, sokolovskou integrovanou střední školu, hospodářskou komoru či vládu. Podporu vyjádřilo kraji i Hnutí Duha. A své nominace se po dohodě ve prospěch Karlovarského kraje vzdaly i ostatní dva uhelné regiony v Česku, Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj.

„My máme řadu strategických projektů, které v rámci programu Restart předkládáme vládě. Jde o projekty, které jsou spojené s případným rychlejším útlumem těžby, jde hlavně o energetiku, dodávku tepla, vznik nových pracovních míst a podobně,“ dodala Mračková Vildumetzová. Hejtmanka předpokládá, že experti budou spolupracovat nejen se samosprávnými celky, ale i soukromými subjekty. Konkrétní podoba spolupráce a pomoci bude ale podle ní teprve předmětem jednání.

