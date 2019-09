Fárat se bude. OKD chce prodloužit těžbu do roku 2030

Ilustrační foto Autor: Jan Hrouda/Euro

Vedení státem ovládané těžební společnosti OKD podalo žádost o posouzení těžby černého uhlí na Karvinsku až do roku 2030. Tedy o sedm let déle, než se dosud předpokládalo. Přitom po bankrotu OKD v květnu roku 2016 byl schválen záměr postupného útlumu těžby do roku 2023. Původně s tímto scénářem počítal i stát, který doly v loňském roce převzal.