Jak zničit jaderný arzenál KLDR? Podle Pentagonu je jedinou možností pozemní invaze

V odpovědi na senátorův dotaz ohledně potenciálního konfliktu Dumont v zastoupení ministerstva obrany uvedl, že Spojené státy vyhodnocují, zda je KLDR s to zasáhnout svými střelami hustě osídlené oblasti Jižní Koreje. Spojené státy by v případě útoku riskovaly možnost jaderného protiútoku Severní Koreje, je ale i možné, že Pchjongjang by mohl použít biologické zbraně navzdory mezinárodní úmluvě, která je zakazuje.

Ve společné reakci na vyjádření Pentagonu jeden republikánský a 15 demokratických zákonodárců - všichni vojenští veteráni - označilo materiál za silně znepokojivý a varovalo, že důsledkem takového kroku by byly statisíce nebo i miliony mrtvých v prvních dnech bojů.

Přečtěte si esej Daniela Deyla:

„Chceme, aby veřejnost plně pochopila, jaké důsledky by případná válka přinesla, a uvědomila si závazek, který bychom jako národ učinili, kdybychom měli zahájit vojenskou akci,“ uvádí se v prohlášení. Trumpova administrativa podle nich nedokázala formulovat žádné plány, které by zabránily rozšíření vojenského konfliktu za hranice Korejského poloostrova, ani plány, jak po skončení konfliktu postupovat.

Dopis byl zveřejněn v době, kdy americký prezident Donald Trump odjel na dvanáctidenní cestu po Asii. Hlavním cílem jeho mise je přesvědčit Čínu i americké spojence, aby zvýšili tlak na severokorejský režim. Prezident už dříve řekl, že pokud bude nucen bránit USA nebo jejich spojence, nebude mít jinou možnost než Severní Koreu zcela zničit. Tak provokativní prohlášení by prezident dělat neměl, uvedli senátoři.

Přečtěte si také: