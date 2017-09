Severní Korea pohrozila USA sestřelením bombardérů i za hranicemi

„Celý svět by si měl jasně uvědomit, že to byly Spojené státy, kdo vyhlásil naší zemi válku,“ řekl Ri. „Protože Spojené státy nám vyhlásily válku, máme právo podniknout protiopatření, a to včetně sestřelení amerických strategických bombardérů mimo vzdušný prostor naší země,“ dodal.

Krátce po Riově projevu americké ministerstvo obrany oznámilo, že poskytne Trumpovi seznam variant, jak proti případnému pokračování severokorejských provokací zakročit. „Pokud Severní Korea neskoncuje s provokacemi, zajistíme, aby prezident dostal přehled možností, jak Severní Koreji odpovědět,“ uvedl mluvčí Pentagonu Robert Manning.

Trump na zasedání Valného shromáždění OSN označil severokorejský režim za zvrácený a obvinil ho z bezohledné snahy získat jaderné zbraně. Uvedl, že pokud bude Severní Korea ohrožovat Spojené státy, Washington nebude mít jinou možnost, než Severní Koreu zcela zničit. Ri pak v reakci na to v plénu OSN prohlásil, že návštěva severokorejských raket na americké pevnině je nyní nevyhnutelná a že Trump je narušený člověk.

Trump, který severokorejského diktátora Kim Čong-una nazývá posměšně malým rakeťákem, následně k severokorejským činitelům poznamenal, že už tady dlouho nebudou.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!