Trump: Vyjednávání s KLDR je ztráta času

„Řekl jsem Rexi Tillersonovi, našemu úžasnému ministrovi zahraničí, že ztrácí čas snahou o vyjednávání s 'malým rakeťákem' (severokorejským vůdcem Kim Čing-unem),“ napsal dnes Trump na twitteru.

„Šetři svou energií, Rexi. Uděláme, co je potřeba!“ dodal prezident.

Tillerson v sobotu během návštěvy Pekingu řekl, že Spojené státy udržují se Severní Koreou „komunikační kanály“ a zjišťují, nakolik je severokorejský režim ochoten jednat o svém jaderném programu. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertová poté doplnila, že KLDR zatím nenaznačila žádný zájem o vyjednávání.

