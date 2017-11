Indický premiér Naréndra Módí představil ambiciózní plán, že do konce roku 2018 bude mít každý Ind přístup k elektřině a ke vzdělání. Přitom v zemi, která předežene Čínu okolo roku 2024 v počtu obyvatel, je stále 240 milionů lidí bez elektřiny.

Jak tuto energetickou výzvu Indie zvládne, ovlivní i klimatické cíle celé planety. V Indii loni rostly emise oxidů uhlíku o pět procent, ostatní země z první pětky největších producentů naopak zaznamenaly pokles. Čína, Spojené státy, Rusko i Evropská unie.

Indie je stále velmi průmyslově nerozvinutá, a proto bude hodně záležet na tom, jak se vyrovná s modernizací ekonomiky. „Dvě třetiny Indie čekají na výstavbu. Pochopte, že 16 procent lidstva bude hledat svůj americký sen. Pokud jí dáme dostatečný rozpočet na klima, zachráníme planetu. Pokud ne, zničíme Indii i celou Zemi,“ tvrdí Samir Saran z nevládního think tanku Observer Research Foundation v Dillí.

Trump sazí na uhlí a jádro:

Tento názor sdílí i bývalá šéfka pro ochranu klimatu OSN Christiana Figueresová, jež stála u zrodu pařížské klimatické dohody, která upravuje snižování dopadů klimatických změn. Podle ní je Indie „velmi důležitou“ zemí v boji s klimatickými změnami.

Britský ekonom Nicholas Stern zabývající se dopadem klimatických změn varuje před indickou cestou modernizace spojenou s využíváním fosilních paliv. Pak bude velmi obtížné naplnit cíl udržet růst teploty Země pod dvěma stupni Celsia oproti předindustriální éře.

Samotní odborníci v Indii nechtějí předpovídat, jakým směrem se bude objem emisí skleníkových plynů v Indii ubírat. Říká to například Navroz Dubash z Centra pro výzkum politiky v Dillí.

Každopádně se dá předpokládat, že v Indii bude stoupat poptávka po elektřině. „Bez ohledu na to, na jaká čísla se díváte, budeme muset minimálně zdvojnásobit do roku 2030 naší spotřebu energie,“ uvedl pro britský Guardian Adžaj Mathur z indického nevládního institutu pro zdroje a energii.

Auta a byty pro 200 milionů Indů

Do roku 2030 se očekává, že se 200 milionů Indů z chudých venkovských oblastí přestěhuje do měst a budou potřebovat vlastní bydlení a automobily. K tomu bude třeba vybudovat potřebnou infrastrukturu. Pokud by se emise v Indii podařilo do roku 2030 udržet na „pouhém“ dvojnásobku oproti současnému stavu, byl by to velký úspěch, míní Stern.

I tak by emise na hlavu v Indii byly pod celosvětovým průměrem. Je ale třeba počítat s tím, že i malé zvýšení spotřeby elektřiny na hlavu znamená v absolutních číslech velké změny, varuje Samir Saran: „To je indická realita.“

Postavit větrné a solární elektrárny vyjde levněji než v případě uhelných. Mathur tvrdí, že klíčovým faktorem pro emise bude cena domácích baterií na ukládání energie z obnovitelných zdrojů pro spotřebu během noci. Pak by emise skleníkových plynů mohly začít i v Indii klesat. Odhaduje to na rok 2025.

V indické společnosti stoupá tlak na snižování úrovní znečištění vzduchu ve městech, které je mnohem horší než v čínských metropolích. Indická vláda oznámila, že od roku 2030 bude zakázán prodej nových vozů se spalovacími motory.

Dále čtěte: