Incident v Temelíně poděsil Rakušany v pohraničí. Jejich zájem o civilní ochranu stoupl

V městečku Freistadt nedaleko českých hranic se koná výstava hornorakouského svazu civilní ochrany. Putovní výstava má upozornit na to, jak se připravit na vyhlášení krizové situace před celorakouským dnem civilní ochrany, jenž je stanoven na 6. října. Zájem o výstavu u místní veřejnosti výrazně stoupl po zprávě o incidentu v jaderné elektrárně Temelín, který se stal v pátek 7. září. Technici přepustili 12 metrů krychlových slabě radioaktivní vody do jiné nádrže, než měli. Nikdo nebyl ohrožen a chyba neměla vliv na životní prostředí, zdůraznil mluvčí elektrárny Marek Sviták.

Na základě česko-rakouského protokolu z Melku byla o incidentu informována i rakouská strana a tamní média o případu ochotně psala často s tím, že se jedná o kontroverzní jadernou elektrárnu.

Citovala slova předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, že za chybu mohou zaměstnanci elektrárny. Rakouské ministerstvo pro turismus a udržitelný rozvoj uvedlo, že nebyly naměřeny zvýšené hodnoty radioaktivity.

Freistadt leží asi 80 kilometrů jižně od Temelína

Na výstavě, která se ve Freistadtu koná do 20. září, jsou představeny předměty, kterými má být vybavena každá domácnost v případě vyhlášení krizové situace. Radiový přijímač pro příjem zpráv rakouského rozhlasu, domácí svítilny na ruční pohon a zásoby trvanlivých potravin. Organizace civilní ochrany dodává i speciální tašku na potraviny se seznamem, co by lidé měli doma mít.

„Během srpnových slavností piva si lidé u našeho stánku rozebrali rekordní počet nouzových balíčků. Konzervy, radiové přijímače, pravidla pro chování v případě vyhlášení krizové situace,“ potvrdil zvýšený zájem Rakušanů o civilní ochranu Ewald Niederberter, který je ve Freistadtu pověřeným úředníkem pro tuto oblast.

