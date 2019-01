Právo na informace? Zapomeňte, senátoři velí mlčet

Popisovat osud něčeho, jako jsou adaptační zákony k GDPR, je poměrně nudné. Sněmovna ale do zákonů vetknula paragrafy, které se týkají zveřejňování informací. A to už zajímavé je. Do městských ani krajských firem i samotných úřadů nemůže ze zákona chodit kontrola NKÚ a podle zpráv BIS jsou tato místa zasažena korupcí a klientelismem. Pokud se peníze, které těmito kanály protečou sečtou, jde zhruba i bilion korun z veřejných prostředků.

Existuje sice zákon 106 o přístupu k informacím, v praxi je ale těžko vymahatelný a pokud se úřady vzpříčí, končí zpravidla zdlouhavým kolečkem soudů. Pro příklad: než kancelář prezidenta republiky přiznala takovou maličkost, jako jsou platy jejích nejvyšších představitelů, trvalo to tři roky a soud musel vydat soudní příkaz.

Sněmovna ve zkratce chce, aby arbitrem sporů mezi úřady a žadateli stal od roku 2020 Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Pro zamítnutí bylo ale 57 senátorů ze 74 přítomných. Následně členové horní komory hlasovali také o přijetí takzvaného informačního příkazu. Dosud ho vydával soud, nově by ho mohl vydat ÚOOÚ a soudům by se odlehčilo. Část zákona ale senátoři také navrhli zrušit. Pro zrušení hlasovalo 53 ze 72 přítomných senátorů a senátorek.

Ukaž, kolik bereš. Piráti chtějí ulehčit cestu k informacím o platech ve státní sféře

Senátoři mají pravdu v tom, když říkají, že úpravy do zákona o GDPR nepatří. Jenže verze, která přišla ze sněmovny, je naruby obrácená. Původně totiž vláda do zákona vložila miny v podobě toho, že by veřejnost nesměla mít informace o probíhajících trestních řízeních a také mimo jiné o evropských dotačních kauzách. Kdo tuší, že by to byla stopka na informace o kauze Čapí hnízdo, není moc vedle.

Návrhy se ve sněmovně podařilo zarazit a přemazat právě těmi, které informace naopak více otevírají. Stáli za nimi Piráti. Senátorka Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) zdůvodnila úpravu tím, že rozšíření agendy ÚOOÚ z popudu Pirátů nebylo řádně připraveno po personální i finanční stránce. „Nevíme, jestli bude úřad schopen se s tím srovnat,“ řekla. Poznamenala, že ÚOOÚ by mohl agendu získat až v rámci věcně příslušné novely o svobodném přístupu k informacím. „Takhle nekoncepční přístup nemůže vést k dobrým výsledkům. Může se stát, že dojde k naprostým zmatkům,“ varoval předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil.

Druhá výhrada senátorů se týkala toho, že obce a jejich firmy spravující silnice, parky, vodovody a podobně budou zahlceny žádostmi o informace od potížistů. Tenhle problém měl odstranit pozměňovací zákon senátora Přemysla Rabase, ale senátoři o něm odmítli hlasovat. „Návrh měl podporu ministerstva vnitra a Svazu měst a obcí ČR. Je paradoxní, že většina senátorů hovořila o potřebě chránit obce, ale nakonec nevyslyšela jejich jediný požadavek,“ uvedl vedoucí protikorupční Rekonstrukce státu Josef Karlický.

Zákon tak čeká opětovné posuzování ve sněmovně.

