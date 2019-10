Hongkongská vláda stáhla návrh extradičního zákona. Peking zvažuje výměnu Lamové

Demonstrace proti návrhu extradičního zákona začaly v Hongkongu v červnu a v některé dny při nich vyšly do ulic statisíce lidí. Kritici zákona se obávali, že norma by narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová po prvních týdnech protestů schvalování kontroverzního návrhu zákona pozastavila, demonstranti ale pokračovali ve svých akcích a požadovali jeho úplné stažení. V září Lamová oznámila, že se rozhodla návrh zákona stáhnout, a dnes hongkongský ministr bezpečnosti John Lee uvedl, že návrh byl oficiálně stažen.

Vláda tak splnila jeden z pěti požadavků demonstrantů, mezi něž patří rovněž svobodné volby či nezávislé vyšetření údajné policejní brutality při zákrocích proti protestům a propuštění zadržovaných demonstrantů.

Peking podle listu Financial Times hledá dočasného zástupce, který v úřadu zůstane do konce předpokládaného mandátu Lamové, což je v roce 2022. . „Jde o politickou fámu s postranními úmysly,“ prohlásila mluvčí čínské diplomacie Chua Čchun-jing. List dále napsal, že pokud návrh schválí čínský prezident Si Ťin-pching, měl by být nástupce Lamové jmenován do března.

Mezi možné kandidáty na nového správce Hongkongu FT řadí hongkongského bankéře Normana Chana a rovněž politika Henryho Tanga, který na správce Hongkongu kandidoval už v roce 2012, než ho zastavil skandál kolem jeho nemovitosti.

Zdroje Financial Times se domnívají, že Čína chce náhradníka jmenovat, až se situace v Hongkongu zklidní.

Agentura Reuters v září napsala, že existuje záznam, na němž Lamová říká, že by dobrovolně odstoupila, kdyby mohla. Nepopulární správkyně později řekla, že nikdy čínskou vládu nežádala, aby jí dovolila odstoupit. Splnila by tak další z požadavků demonstrantů.

