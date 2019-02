Francie otočila, podpoří tvrdší pravidla pro plynovod Nord Stream 2

Německo dosud ve snaze zablokovat přijetí tvrdších pravidel podporovaly velké země jako Španělsko, Itálie nebo právě Francie. Pokud však Berlín ztratí podporu Paříže, podaří se ostatním unijním zemím nejspíš revidovanou normu prosadit, napsala agentura Reuters.

Změna postoje Francie je poměrně nečekaná, protože Paříž dosud Němce v jejich snaze nová pravidla zablokovat podporovala. „Francie zamýšlí podpořit přijetí této direktivy. Pokračujeme v práci s našimi partnery, zvláště s Německem, na případných změnách textu,“ uvedla dnes mluvčí francouzského ministerstva zahraničí Agnes von der Muhllová.

V pátek se v Bruselu sejdou ke klíčovému jednání o změnách navržených Evropskou komisí zástupci členských zemí. Jejich rozhodnutí však poté ještě musí potvrdit potvrdit Evropský parlament a členské státy.

EK navrhuje, aby se pravidla nově vztahovala i na plynovody ze třetích zemí, které procházejí pobřežními vodami unijních zemí, tedy i na Nord Stream 2. Německo se obává, že pokud by se Nord Stream musel řídit legislativou EU, zkomplikovalo by to jeho stavbu a jeho provoz by pak mohl být mnohem méně výdělečný nebo dokonce ztrátový, napsala agentura DPA.

Chystaný plynovod, který spojí Rusko přímo s Německem po dně Baltu, je trnem v oku především Ukrajině a Polsku, ale i dalším státům, jako je Česká republika a Slovensko. Podle těchto zemí jde stavba proti zájmům EU, zvyšuje závislost na Rusku a nese s sebou riziko další destabilizace Ukrajiny. Plynovod tvrdě kritizuje také americký prezident Donald Trump, podle něhož učiní Německo zcela závislým na ruské energii.

Nord Stream 2 ruského plynárenského koncernu Gazprom spočívá v rozšíření současného plynovodu Nord Stream. Na financování projektu se podílí také pět evropských firem - německé Uniper a Wintershall, britsko-nizozemská Shell, rakouská OMV a francouzská Engie. Společnosti, které zdůrazňují význam plynovodu, zatím do projektu investovaly kolem čtyř miliard eur (103 miliard Kč), celkem si projekt vyžádá investici 9,5 miliardy eur (243 miliard korun). Nord Stream 2, jehož výstavbu už povolily všechny dotčené země s výjimkou Dánska, má být hotový do konce letošního roku.

