Komentář: Fialová, nikoli modrá ODS

Vezměme však události popořádku. Poslanec Klaus při svém vystoupení ve Sněmovně použil přirovnání, ve kterém nepřímo zmínil holocaust a obecně dobu okupace Československa německou armádou. Srovnávat cokoli s holocaustem je vždy ošemetné a pravděpodobně si to mohou bez obav ze špatné interpretace dovolit jen ti, kteří holocaust prožili a přežili. Těžko říct, zda poslanec Klaus vyslovil svůj příměr bez rozmyslu, každopádně svým výrokem rozpoutal neskutečnou vřavu.

Je pozoruhodné, jak velké množství lidí, u kterých by člověk na základě jejich vzdělání a inteligence předpokládal, že chápou význam slov, začalo hystericky obviňovat poslance Klause z antisemitismu. Mezi prvními byl i profesor politologie, toho času také místopředseda sněmovny a předseda ODS, pan Fiala z Brna. Co se tedy skutečně stalo?

Poslanec Klaus doslova řekl: „Mně to připomíná, že jsme jak židovskej výbor, jo, když nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocný ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem, ale jinak prostě děláme to, co nám řeknou.“ V kontextu rozpravy, ve které vystoupil, je zcela zřejmé, že tím chtěl vypíchnout bezmoc českého parlamentu před nařízeními EU. To poslední, co by se v jeho výroku dalo najít, a to i když je vytržen ze souvislosti, je antisemitismus. Hysterie, kterou rozpoutala média, někteří představitelé konkurenčních politických stran a v neposlední řadě i sama ODS, je naprosto iracionální. Na mysl nejednomu pozorovateli vytanulo staré české přísloví, „kdo chce psa bít, hůl si najde!“

V souvislosti s touto „kauzou“ je dobré připomenout pár věcí. Tolik kritizovaná a nenáviděná poslanecká imunita sloužila od počátku existence parlamentních demokracií primárně právě k tomu, aby volení zástupci lidu mohli v parlamentu vyjádřit jakýkoli názor. I hloupý, neslušný nebo, v případě, že by byl vyřčen na jiné půdě, dokonce trestný. Je tedy šokující, že strana, jejíž základní hodnotou byla ochrana svobody ve všech jejích podobách, tuto zásadu nerespektuje.

Také se nejméně podruhé odehrává v ODS likvidace výrazného anebo významného člena strany na základě překroucených výroků a následné, uměle udržované hysterie.V roce 2010 byl tehdejší předseda ODS Topolánek vmanévrován do rozhovoru s gay plátkem Lui, během kterého byl opakovaně tázán na Židy a gaye s tím, aby je nějak hodnotil. Jeho tehdejší vyjádření nebylo ani homofobní, ani antisemitské, přesto stačilo k tomu, aby byl Topolánek odstraněn. Rozdíl je pouze v tom, že poslanec Klaus si na vidle naběhl sám, Topolánka na ně nabodl tehdejší mluvčí ODS, pan Kupka z Líbeznic.

Vzhledem k nesmyslnosti celého povyku je nutné položit klasickou otázku. Cui bono? Komu slouží vyloučení poslance Klause z ODS? Správně ji zodpovědět je složité. Při hledání odpovědí si ale můžeme pomoci tím, že se zamyslíme nad jednotlivými aktéry a pokusíme se o typologii jednotlivých postav. Začněme přímo poslancem Klausem.

Pedagog, dlouholetý úspěšný ředitel soukromého gymnázia PORG, matematik, šachista a cyklista. Do širšího povědomí veřejnosti se dostal díky svým pravidelným sloupkům, které začal publikovat na serveru Novinky.cz a díky kterým získal značnou popularitu. Na rozdíl od politiků, kteří neumí nebo nechtějí pojmenovat problémy současnosti, poslanec Klaus se nebojí jít k jádru věci. Tím si samozřejmě kromě fanoušků nadělal také spoustu nepřátel. O jeho popularitě svědčí neuvěřitelné množství preferenčních hlasů, které ve volbách dostal od voličů.

Takový mandát, navíc posílený skutečností, že je prvorozeným synem otce – zakladatele, pana prezidenta Klause, vedl mnohé lidi k úvaze, zda by ODS neprospělo, kdyby v jejím čele nahradil současného předsedu. Jeho výroky a činy jsou občas trochu asociální a je zřejmé, že je sólista. Na druhou stranu, léta dokázal vést velkou a úspěšnou vzdělávací instituci. Navíc na rozdíl od vedení ODS má názor a nebojí se jej sdělit. Nebylo by tedy divu, kdyby stávající vedení strany vnímalo poslance Klause jako reálnou a silnou konkurenci.

Nyní se podívejme na členy tribunálu, který poslance Klause vyloučil ze strany. Formálně má tuto pravomoc Výkonná rada ODS. Na jeho vyloučení však měly zájem i další osoby, které ve vedení strany nejsou, ale dokáží udržovat při životě mediální hysterii.

Mezi nejhlasitější patří paní Němcová z Vysočiny. Když pan prezident Klaus v roce 2008 demonstrativně opustil ODS na kongresu ve Vysočanech, paní Němcová tam sehrála dojemnou scénu, jako by se jednalo o konec světa. Divže neutrpěla nervový záchvat. O to pikantnější je, že se nyní podílí na vyštvání jeho syna ze strany. Dalším takovým kritikem je pan Zahradil z Hanspaulky. Že je ve vedení strany se většinou dozvíte při sestavování kandidátky do Evropského parlamentu, do jejíhož čela se díky tomu dokázal opakovaně posadit. I ten se vždy profiloval jako „klausovec“.

Oba výše jmenovaní jsou typickými představiteli politického dinosaura. Tento druh homo politica se vyznačuje několika vlastnostmi, kterými ostatní politici nejsou obdařeni. Například dokáží přilnout vždy k tomu, kdo má ve straně aktuálně moc. Zároveň se umí v pravý čas k dotyčnému předsedovi otočit zády a přilnout k novému. Nikdy také nevezmou na svá bedra přímou odpovědnost vedení.Nejobdivuhodnější vlastností je pak schopnost politického přežití, která je založena na tom, že nemají žádný názor, pokud ho mají, tak ho nesdělují, ale dokáží se ukázat v médiích a tam říct vždy to, co chtějí média a veřejnost slyšet. Je jasné, že pokud by se předsedou strany stal někdo jako poslanec Klaus, mohl by těmto politikům skončit sladký život. A chytřejším pozorovatelům ani není třeba připomínat, že tito politici se desetiletí pohybují ve vedení ODS, nesou tedy spoluodpovědnost za její marginalizaci.

Pozoruhodnou postavou je pan Kupka. Je to člověk, který připravil podraz na Topolánka. Scénář byl tehdy stejný, jakopři vyloučení poslance Klause. Je to také člověk, který se bez uzardění na krajské úrovni vrhnul do spolupráce se zločinným hnutím ANO a pochvaloval si, jak je tato spolupráce efektivní. A v neposlední řadě je to on, kdo po parlamentních volbách nechal přepočítat preferenční hlasy a o poslanecký mandát tak připravil kolegu Petra Bendla. Tolik krátký medailonek o místopředsedovi strany, kterému by slušela přezdívka Opravdový férák férový.

Za zmínku pak jistě stojí ještě paní Udženija z Vinohrad. Její otec, srbský obchodník s textilem Ranko Pecič, je osobním přítelem pana prezidenta Klause, mezi jejich rodinami existují léta přátelské vazby. Paní Udženija je nepochybně pevněukotvena v hodnotách a zásadách současné ODS, což naposledy demonstrovala návštěvou narozeninové párty pana Soukupa z Barrandova. Jako první místopředsedkyně ODS a údajně faktická vládkyně strany se musela aktivně podílet na této domácí zabijačce.

Poslední, spíše tragickou postavou této vylučovací komedie, je sám předseda strany. Neznámý akademik se nejdříve stal jako nestraník ministrem školství v Nečasově vládě a po jeho pádu se jako Majka z Gurunu zjevil po čtrnácti dnech členství v ODS v jejím čele. Nebylo to samozřejmě náhodou. Byl vybrán silnou dinosauří stranickou lobby. Jeho příslovečná akčnost totiž dávala tušit, že dolce vita bude dinosaurům a jiným vykukům ve vedení strany pokračovat. Smutné je, že se pan Fiala z neškodného politologa, který udržuje stranu na hraně přežití, stal skutečným politikem, který nezaváhal a bez skrupulí využil první příležitosti, která se mu naskytla, aby svého potenciálního vyzyvatele zlikvidoval. To je bohužel staletími prověřená taktika, která mu významnou stopu v politických dějinách nepřinese. Zcela jistě se však do politických dějin zapíše jako ten, kdo vyloučil Václava Klause z ODS.

Odůvodnit vyloučení názorově vyhraněného poslance Klause tím, že nereprezentuje hodnoty ODS, je úsměvné, když za stejnou stranu může zastávat post starosty jistý pan Novotný z Řeporyj. Ten v rámci udržování konzervativních hodnot sprostě nadává svým názorovým oponentům na sociálních sítích, průběžně uráží polovinu národa a jako vedlejšák vezme i reklamu, ve které se svým vypracovaným tělem běhá v tangách. Jako bývalý bulvární guru navíc své postoje a aktivity hojně prezentuje v médiích. Tolik k hodnotám ODS.

Je velmi smutné pozorovat, jak se z úspěšné pravicové strany stává nevýznamná politická síla. Politikaření, při kterém průměrní a podprůměrní likvidují ty nadprůměrné, nikdy nevede k růstu. Když vznikla TOP 09, mluvilo se o ní v kuloárech jako o béčku ODS. Vyloučením poslance Klause však strana definitivně změnila barvu z tradiční pozitivní modré na depresivní fialovou a svým směřováním se ukotvila na pozici béčka TOP 09. Bude zajímavé sledovat, jak tento bezprecedentní krok zapůsobí na voliče ODS a kolik hlasů přinese od eurofilních voličů TOP 09. Prvním testem budou volby do Evropského parlamentu.