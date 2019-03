Komentář: Palermo nekončí, Palermo trvá

Nesourodá skupina, tvořená jeho kamarády z KSČ a StB a novodobými bezpáteřními kariéristy, která navíc nemá žádné ideologické ukotvení, postupně roztahuje svá chapadla přesně podle vzoru italské mafie.

Jedna část justice a orgánů činných v trestním řízení dlouhodobě s Babišem spolupracuje, druhá, ta poctivá a statečná, je zastrašována, dehonestována a postupně zbavována reálného vlivu. Připomeňme v této souvislosti výměnu vedení policie, GIBS, o vyšetřovatelích konkrétních podezření na trestnou činnost Babiše a jeho věrných ani nemluvě. Orgány činné v trestním řízení nejsou schopny vyšetřování dokončit a předat tyto případy soudu. Členové Babišovy mafiánské rodiny mezitím dál parazitují na státu. Úplným mistrem je v tom zastupující kápo Jaroslav Faltýnek. Jeho rejdy kolem státních firem jsou již legendární.

V tomto světla se zpráva o zásahu protikorupční policie proti Faltýnkovi zprvu jevila jako pověstné světlo na konci tunelu. Ti naivnější z nás dokonce na chvíli začali věřit, že to s Českem ještě není tak špatné. Bohužel se ale zdá, že skutečnost je jiná. Je to velmi pravděpodobně moderní česko(slovenská) verze Noci dlouhých nožů! Co vede k takové úvaze?

První pochybnost vyvolává fakt, že celou akci řídí neblaze proslulé Vrchní státní zastupitelství v Olomouci (VSZ), které se ve spolupráci s Babišem podílelo na likvidaci Nečasovy vlády. Vzhledem k tomu, že personální obsazení VSZ zůstává přes tristní výsledky jeho práce léta stejné, lze jen těžko věřit, že by se najednou staří kamarádi obrátili proti Babišovi a jeho lidem. Zásah proti Faltýnkovi tak byl spíše proveden po dohodě s Babišem. Faltýnek začíná být díky svým aktivitám nepohodlný, ohrožuje jimi pověst hnutí ANO a navíc se občas zdá, že přerůstá Babišovi přes hlavu. Další rozehraná kauza by tak mohla být nástrojem, jak Faltýnka umravnit, nebo se ho v případě potřeby zcela zbavit.

Druhá pochybnost je vyvolána načasováním celé akce. Na první pohled to vypadá tak, že policie a VSZ chtěly jeho vliv eliminovat. Babiš je v dalekém zahraničí, nemá tedy zdánlivě možnost do celé věci zasahovat. Jenže ve skutečnosti mu to přináší hned dvě výhody.

Zaprvé je mimo přímý dosah českých médií, takže nemusí odpovídat na otázky, které si sám - rozumějme ústy jím vlastněných médií – nepoložil. Zadruhé je to základ pro vytvoření dojemné historky, která bude svým obsahem velmi podobná útoku na Václava Klause v době jeho návštěvy Sarajeva v roce 1997, tzv. sarajevskému atentátu.

V podání PR oddělení ANO se tak můžeme brzy dočkat babišovské verze, která se bude nazývat „washingtonský atentát“. Babiš bude následně hrát s washingtonským atentátem dvojí hru. Bude tvrdit, že se tím prokázalo, že on nestál za státním převratem v roce 2013, když nyní ta samá parta prokurátorů „jde“ i do něj, a zároveň bude poukazovat na to, že zátah na jeho blízké je důkazem, že on neovlivňuje orgány činné v trestním řízení. Této hře se říká dvojitý blafák, který nedávno použil třeba turecký prezident Erdogan, když zinscenoval pokus o armádní převrat v Turecku v roce 2016 a následně zdecimoval justici, školství a další instituce v celé zemi.

Mimo veškerou pochybnost pak Babiš využije toto představení tragikomického dua Ištván - Komár ke zvýšení preferencí pro volby do Evropského parlamentu. Zde použije již mnohokrát osvědčenou metodu kňourání a fňukání. Jeho tisk a píáristé budou do omrzení opakovat, že se jedná o kampaň, která má poškodit jinak naprosto nejlepší stranu a vládu, jakou Česká republika měla od svého vzniku. Heslo „kampáň“ bude omíláno donekonečna. Koneckonců, proč měnit taktiku, která tak dobře funguje, ne?

Je tudíž více než pravděpodobné, že akce olomouckého VSZ není blýskáním na lepší časy, ani světlem na konci tunelu, do kterého nás Babišovy mafiánské struktury dovedly. I v případě, že by se skutečně jednalo o nezávislou akci VSZ v Olomouci, nelze čekat zázraky.

Pokud by olomoučtí prokurátoři měli na Faltýnka „nabito“ zhruba stejně, jako na Nečase, můžeme se dočkat maximálně toho, že Faltýnek bude muset dodanit darované kabelky. Spíše se ale bohužel jedná o ďábelský plán samotného Babiše, jak si dále upevnit pozici uvnitř vlastního hnutí i navenek. Na každém z nás tak je zodpovězení otázky, co můžeme udělat pro ukončení této hrůzovlády.

