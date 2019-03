Srdce Evropy má být slyšet. ODS odstartovala kampaň do evropských voleb

Předseda ODS Petr Fiala se na dnešní programové konferenci občanských demokratů v Praze vymezil vůči vládě Andreje Babiše (ANO) i vůči straníkům, kteří by zpochybňovali například západní orientaci Česka. Občanští demokraté představili své záměry k reformě státu a zahájili kampaň do květnových evropských voleb, do nichž půjdou se sloganem "Jsme srdcem Evropy. Chceme být slyšet".