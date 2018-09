Eurokomisař Hahn: Do Evropy může přijít dalších 22 milionů migrantů

O cestu do Evropy by mohlo usilovat až 22 milionů migrantů. Naznačil to dnes ve Vídni eurokomisař pro rozšíření Johannes Hahn na zasedání europarlamentní frakce Evropské lidové strany (ELS). Hahn se rovněž vyslovil pro přijetí všech zemí západního Balkánu, na dokončení vnitřních reforem Evropské unie by se podle něj čekat nemělo. Hahn, který je členem Rakouské lidové strany (ÖVP), dnes varoval před novým vyhrocením uprchlické krize.