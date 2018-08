Zrušte daň na pomoc bývalé NDR. Nižší daně pomohu všem, tvrdí ekonomové

Velká koalice CDU/CSU a SPD v Německu váhá, že by občanům ulevila na daních. Přitom v posledních letech německý rozpočet vytváří přebytky. Za první pololetí 2018 německý erár hospodařil s přebytkem 48,1 miliardy eur (1,2 bilionu korun).

Nejjednodušší by bylo okamžitě zrušit takzvanou přirážku na solidaritu, což je daň zavedená v roce 1991. Původně měla platit jeden rok. Lidé a firmy na západě měli ze svých příjmů zaplatit modernizaci bývalé Německé demokratické republiky. Nejprve to bylo 7,5 procenta z hrubých příjmů. Povinnost platila mezi 1. červencem 1991 a 30. červnem 1992. V roce 1995 byla ale obnovena. Od roku 1998 byla sazba snížena na 5,5 procenta.

Vídeňský ekonomický institut EcoAustria vypočítal, že zrušením této „dočasné“ daně by se německý HDP krátkodobě zvýšil o 0,4 procenta, dlouhodobě by přidal šest desetin procenta. Šéf institutu Tobias Thomas prohlásil, že nižší daně by vedly k většímu utrácení domácností a také k vyšším investicím firem.

O zrušení vláda nemluví

Současná vláda Angely Merkelové uvažuje o postupném snižování sazby solidární daně. Nejdříve ale od roku 2021. O jejím úplném zrušení ale nemluví, napsal deník Die Welt. To navrhuje pouze část politiků bavorské CSU.

V roce 2017 vláda vybrala na „soli“ 18 miliard eur. Podle EcoAustria by její zrušení přidalo na hospodářském růstu asi polovinu z této částky, tedy 9 miliard eur. V posledních letech navíc transfer peněz na východ země vázne. V roce 2011 byla bilance zhruba vyrovnaná, 12 miliard eur se vybralo na dani a stejná suma směřovala do východní části největší ekonomiky EU. Postupně výběr stále více převyšuje výdaje. V roce 2016 Němci z bývalých zemí Západního Německa zaplatili přes 16 miliard eur, na podporu východu šlo 6 miliard eur.

Z fiskálního hlediska si Německo může dovolit úplně tuto daň zrušit, tvrdí Thomas. Ekonom z Leibnitzova institutu pro ekonomický výzkum v Halle Oliver Holtemöller zdůraznil, že Němci by obecně měli platit nižší daně. Jejich daňové zatížení patří k nejvyšším na světě.

Mnoho lidí spadajících do střední třídy platí daň z příjmů ve výši 42 procent. Šéf německého svazu daňových poplatníků Reiner Holznagel potvrdil, že zrušení solidární daně pro všechny občany i firmy si německá ekonomika může jednoznačně dovolit.

