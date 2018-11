Drahý brexit. Odchod z Unie bude Británii stát až 1100 liber na osobu ročně, varují ekonomové

Zvažovány byly dva scénáře. Jednak, že Británie uzavře s EU dohodu o volném obchodu, obdobně jako Kanada, a jednak alternativu celní unie mezi Británií a EU.

První z nich, který vláda preferuje a počítá s přechodným obdobím od března 2019 do prosince 2020, by přinesl značný propad obchodu a investic. V tomto případě by britská ekonomika do roku 2030 každý rok přicházela o 1090 liber na osobu, hrubý domácí produkt na osobu by klesal o tři procenta ročně. Celkový obchod mezi Británií a EU by se do roku 2030 snížil o 46 procent a přímé zahraniční investice o 21 procent. Na daních by stát do roku 2030 přišel o 18 - 23 miliard liber.

Pokud by Británie zůstala v celní unii s EU, britskou ekonomiku by to připravilo o 700 liber na osobu ročně, tedy 70 miliard liber za rok, a 2,8 procenta HDP.

Všechny scénáře počítají s růstem britské ekonomiky. Dopad se měří vzhledem k alternativě, že země zůstane v EU. Autoři zprávy podotýkají, že hospodářství je poznamenáno převážně skutečností, že dohoda o brexitu nezahrnuje služby, které se na britské ekonomice podílejí 80 procenty.

Zelená pro brexit: lídři EU podpořili text dohody

Dále čtěte: