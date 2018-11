Zelená pro brexit. Lídři EU podpořili text dohody

Rozsáhlá smlouva na 585 stranách textu upravuje okolnosti samotného brexitu, týká se například udržení práv občanů EU v Británii po jejím odchodu z bloku či vyrovnání britských finančních závazků vůči unii. Kromě jiného řeší také přechodné období po brexitu do roku 2020.

Šéfové států a vlád dnes na krátkém jednání k brexitu přijali závěry, v nichž vyzvali příslušné instituce, aby udělaly kroky potřebné k ratifikaci smlouvy tak, aby mohla platit od 30. března 2019, tedy od chvíle, kdy Británie přestane být součástí unie.

O smlouvě bude nyní jednat europarlament a po jeho souhlasu se očekává, že dokument oficiálně potvrdí Rada EU, tedy členské země bloku.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.