Dopad kauzy Skripal: Británie vyhostí 23 ruských diplomatů

Británie rovněž zruší plánované schůzky s Rusy na nejvyšší úrovni, informovala Mayová. Bude se to podle ní týkat například chystané návštěvy ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova v Londýně. Členové vlády ani královské rodiny také nepojedou na mistrovství světa ve fotbale, které se bude v Rusku konat v červnu a červenci. Mayová zároveň zdůraznila, že není v britském národním zájmu zcela přerušit dialog s Ruskem a že Británie nemá nic proti ruskému lidu.

„Zmrazíme ruská státní aktiva, kdekoli budeme mít důkaz, že by mohla být použita k ohrožení života či majetku britských občanů nebo lidí v Británii žijících,“ oznámila Mayová další opatření přijaté v souvislosti se Skripalovou kauzou. Británie podle ní rovněž posílí své možnosti uvalovat sankce za porušování lidských práv.

Kvůli Skripalově kauze Británie podle premiérky prověří, zda není třeba přijmout nová opatření namířená proti špionáži. O situaci bude dnes jednat na mimořádné schůzce Rada bezpečnosti OSN, ve čtvrtek bude kvůli kauze zasedat i Severoatlantická rada.

„Je tragické, že se prezident Putin rozhodl jednat tímto způsobem,“ uvedla Mayová. Zároveň poděkovala za podporu, jaké se Británii v posledních dnech dostalo od řady spojeneckých zemí.

Podle Mayové po útoku v jihoanglickém Salisbury, při kterém byla proti Skripalovi a jeho dceři použita nervová látka označovaná jako Novičok a vyvinutá v někdejším Sovětském svazu, existovaly jen dvě verze. Buď čin Rusko spáchalo přímo, nebo ruská vláda nad smrtící látkou ztratila kontrolu.

Moskva podle britské premiérky tváří v tvář žádosti o vysvětlení, jak se Novičok dostal do Británie, projevila naprosté pohrdání a neposkytla žádné „důvěryhodné vysvětlení“. Jediným možným závěrem tak může být, že Rusko má pokus o vraždu Skripalových a ohrožení obyvatel Salisbury na svědomí. To britská premiérka označila za „nezákonné užití síly ruským státem proti Spojenému království“.

Rusko už v úterý odmítlo na britské ultimátum reagovat a pohrozilo, že případné britské sankce nezůstanou bez odpovědi. Odmítá, že by s útokem na Skripalovi mělo co do činění. Ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý uvedl, že Londýn Moskvě odmítl poskytnout přístup k informacím o Skripalově kauze.

V roce 1971 Londýn vypověděl dokonce 105 sovětských občanů Září 1971 - Británie vypověděla v rámci zřejmě největší špionážní aféry mezi Moskvou a Londýnem 105 sovětských diplomatů a úředníků, většinou zpravodajských důstojníků. Moskva recipročně vypověděla 18 britských občanů a formálně odvolala svého velvyslance, který však byl v té době v Moskvě. Do Londýna se vrátil teprve v polovině roku 1972. Září 1985 - Zběhnutí vysoce postaveného důstojníka sovětské tajné služby KGB a britského agenta Olega Gordijevského na Západ vyvolalo dominový řetězec vypovídání diplomatů obou zemí. Na příkaz britských úřadů muselo Británii opustit postupně 31 sovětských občanů, stejný počet Britů byl vyhoštěn ze SSSR. Květen 1989 - Britské ministerstvo zahraničí oznámilo, že vypovídá ze země 11 sovětských občanů - diplomatů, pracovníků obchodního oddělení, vojenských atašé a novinářů. Svůj krok zdůvodnilo tím, že prováděli činnost neslučitelnou s jejich posláním. Sovětský svaz to odmítl a reagoval vypovězením stejného počtů Britů. Moskva se rovněž rozhodla snížit stav pracovníků britských organizací v SSSR z 375 na 205. Květen 1996 - Británie vyhostila čtyři ruské občany v reakci na vyhoštění čtyř britských diplomatů z Ruska, které Moskva obvinila z kontaktů s ruským státním příslušníkem, jenž pracoval pro britskou zpravodajskou službu. Července 2007 - Británie vyhostila čtyři ruské diplomaty kvůli odmítnutím Moskvy vydat Londýnu Andreje Lugového, který v roce 2006 spolu s dalším ruským agentem Dmitrijem Kovtunem podle britských úřadů otrávil bývalého ruského agenta Alexandra Litviněnka. Rusko poté „na oplátku“ vyhostilo čtyři britské diplomaty z Moskvy a obě země si navzájem ztížily vízový režim pro oficiální představitele.



