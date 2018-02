Corbyna dál zaměstnává kauza kolem StB. Konzervativnímu poslanci hrozil žalobou

„Corbyn prodal britská tajemství komunistickým špiónům,“ napsal na twitteru poslanec britského parlamentu Bradley, který je zároveň mluvčím Konzervativní strany premiérky Theresy Mayové pro otázky mládeže.

„Jeremy pověřil své právní zástupce, aby kontaktovali Bena Bradleyho (a požádali ho), aby smazal svůj nactiutrhačný tweet, jinak bude čelit žalobě,“ uvedl v pondělí v reakci na příspěvek konzervativního zákonodárce Corbynův mluvčí. Příspěvek z Bradleyova twitterového účtu následně zmizel.

V případě osmadvacetiletého poslance Bradleyho to není poprvé, co jeho příspěvek na internetu vyvolal pozornost. V roce 2012 například navrhl, aby muži bez práce podstupovali vasektomii, tedy chirurgický zákrok za účelem sterilizace, a šetřili tak peníze britských daňových poplatníků.

S komunistickou tajnou policií spolupracovali i jiní aktivní politici:

Kauzu kolem styků s StB využila k útokům na Corbyna řada konzervativních politiků, včetně ministra obrany Gavina Williamsona, který jej obvinil ze zrady, či náměstka ministryně vnitra pro bezpečnost Bena Wallace, který na twiteru Corbyna přirovnal k nechvalně proslulému sovětskému špionovi Kimovi Philbymu. Premiérka Mayová v pondělí Corbyna nepřímo vyzvala, aby byl „otevřený a transparentní“ ohledně svých styků s StB.

Místopředseda labouristů Tom Watson v dopise zaslaném serveru The Independent Corbyna podpořil a pravicový bulvární list The Sun, který minulý týden informace o setkáních nynějšího lídra britské parlamentní opozice s československým rozvědčíkem informoval, obvinil z šíření „propagandy“. Útoky na Corbyna se podle něj bulvár snaží bojovat proti klesajícímu počtu prodaných výtisků. Obvinění vůči svému spolustraníkovi, která označil za „nepravdivá“ a za „směšné pomluvy“, podle Watsona pochází ze „zdiskreditovaného zdroje“. „Vlastníci novin v této zemi zneužívají své moci,“ napsal v dopise zaslaném internetovým novinám The Independent Watson.

Aféra kolem Corbyna propukla minulý týden, když labourista v reakci na článek v listu The Sun přiznal, že se v 80. letech několikrát nevědomky sešel s pracovníkem StB, kterého podle svých slov považoval za diplomata. Popřel také, že by mu předal jakékoli tajné informace.

Bývalý rozvědčík Ján Sarkocy později řekl, že Corbyn s komunistickou tajnou policií spolupracoval vědomě a bral za to dokonce peníze. Britský politik to ale odmítl. Také ředitelka Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková v reakci na Sarkocyho výroky na Corbynovu adresu uvedla, že jsou v rozporu s dochovanými archivními materiály.

