Australská vláda prodala s nábytkem i tisíce tajných spisů

Televize ABC, která o zprávě informovala, nezveřejnila, kdo nábytek odkoupil, pouze uvedla, že nový majitel zámky odvrtal a našel několik tisíc vládních spisů vztahujících se k dění ve vládách čtyř premiérů v minulých deseti letech. Nejčerstvější z dokumentů se týkal vlády Tonyho Abbotta, kterého v roce 2015 nahradil současný premiér Malcolm Turnbull.

Podle ABC byly téměř všechny dokumenty označeny jako tajné - buď jako „přísně tajné“, „citlivé“, „určené pouze pro Australany“, nebo „pro kabinet“. Televize neoznámila, kdy byly dokumenty nalezeny, avšak v minulých týdnech jich využila při zveřejnění informací kompromitujících administrativy bývalých premiérů Kevina Rudda a Abbotta a také několik poslanců. Televize oznámila, že se rozhodla s ohledem na národní bezpečnost o některých dokumentech pomlčet.

Úniků tajných informací je více kvůli glorifikaci pachatelů, tvrdí šéf CIA

Mnohé se týkají tajných služeb a plánovaných protiteroristických akcí. Obsahují rovněž informace o raketové modernizaci, o podezřelých radikálech a o snaze přimět Indonésii k lepší spolupráci při snaze zastavit imigraci do Austrálie. Jeden z dokumentů se zmiňuje o tom, že federální policie za pět let do roku 2013 ztratila téměř 400 spisů týkajících se národní bezpečnosti.

Vládní dokumenty se v Austrálii drží většinou v tajném režimu po dobu 20 let. Pak mohou být, často po úpravách, zveřejněny.

Rory Medcalf z vedení australské vysoké školy národní bezpečnosti nález označil za „nepříjemný“ a upozornil, že může znepokojit spojence jako USA. „Ale význam bych nepřeháněl,“ řekl také Medcalf. „Z hlediska národní bezpečnosti to není tak katastroficky poškozující, jako byla například Snowdenova odhalení,“ dodal s odkazem na bývalého pracovníka americké Národní bezpečnostní agentury Edwarda Snowdena, který v roce 2013 zveřejnil utajované informace o americké špionáži.

