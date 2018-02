Chovanec, Hamáček nebo Zimola? ČSSD si vybere nové vedení

Úřadujícího šéfa strany Chovance a místopředsedu Hamáčka, kterým může u delegátů uškodit angažmá v dosavadním vedení, vyzvou také bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk a starostka České Lípy Romana Žatecká. Bez nominace z regionů jdou do volby předsedy také Jan Jukl či Jiří Sokol.

Chovanec posbíral nominace tří krajů, favorizovaný Hamáček jich v lednu dostal pět. Ostatní kandidáti budou spoléhat především na to, že v tajném hlasování by nemusely na rozdíl od veřejné volby z řady krajských konferencí platit zákulisní dohody a přes 550 delegátů by mohlo volit na základě projevů a programů kandidátů.

Staněk při příchodu do Kulturního domu Střelnice řekl, že považuje za velký problém, aby ve vládě se zapojením ČSSD byl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), a to kvůli jeho trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda. Stejný názor v minulých týdnech zaujali Chovanec či Hamáček. Krejčík naopak zdůraznil presumpci neviny. „Neměli bychom si hrát, stát se nezastaví a potřebujeme vládu s důvěrou,“ uvedl.

Krejčík uvedl, že strana je na dně. „Každý, kdo může, by měl pomoci. Já myslím, že mohu pomoci,“ řekl. Za prioritní považuje to, aby ČSSD přežila příští volby. Zimola řekl, že je novináři považován za outsidera voleb. „Což je možná ta nejlepší startovací čára, jak vyhrát,“ podotkl. Kritizoval, že sjezd je jen jednodenní. Počítá se s tím, že delegáti nestihnou celý program a sjezd na několik týdnů či měsíců přeruší.

Ústřední výbor ČSSD před týdnem navrhl, aby se velká část sjezdu odehrála za zavřenými dveřmi. Delegáti po zahajovacím projevu místopředsedy ČSSD a předsedy strany v královéhradeckém kraji Jana Birkeho však rozhodli, že ho celý zpřístupní. Podle původního plánu měli novináři slyšet jen projevy Zemana, dalších hostů sjezdu a kandidátů na předsedu.

