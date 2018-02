Zimola byl vtipný i úderný, Chovanec zdrženlivý, Hamáček sliboval sjednocení

ČSSD podle kandidáta na předsedu strany a bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly rezignovala na levicový program, zapomněla poslouchat voliče. Strana již podle něj nemá čas na „přešlapování, další chyby a kecy“. Ohlas mezi delegáty dnešního sjezdu v Hradci Králové vyvolal tím, že jim před svým kandidátským projevem rozdal růžové brýle. Prý proto, aby se podívali, jak současné vedení ČSSD vidí situaci v sociální demokracii.

Sám Zimola si brýle nasadil a prohlásil, že ČSSD je sebevědomá hrdá strana, která řeší jen problémy voličů a jejíž starostové se nemůžou dočkat předpokládaných vítězných voleb. „Rodiny Špačků a Foldynů plánují společnou dovolenou. Škromach si kupuje větší bazének. Situace je skvělá,“ říkal pobaveným delegátům, u nichž se svým následným projevem sklidil největší ohlas ze všech kandidátů na předsedu.

Po sundání brýlí Zimola prohlásil, že v ČSSD nic není v pořádku a nic není, jak má být. „Zapomněli jsme poslouchat voliče. Tak nám je odlákal miliardář vydávající se za filantropa. Nevíme, co voliči chtějí,“ řekl. Hned na to uvedl řadu příkladů, kde a čím by měla ČSSD voliče zaujmout a na co by se měla soustředit.

Lidé podle Zimoly chtějí kvalitu potravin jako v Rakousku, trápí je nedostatek lékařů, nechtějí pracovat za nízké mzdy, chtějí ochranu proti lichvářům, nechtějí vracet církvím v restitucích více, než se vracelo v 90. letech ostatním restituentům.

Kritizoval, že ČSSD urážela živnostníky či špatně řešila valorizaci penzí. „Lidi chtějí zpět politiky, kteří rozumí jim. Chtějí zpátky stát, který jim ukradli kapitalističtí elitáři,“ řekl Zimola. K tomu, zda by měla jít ČSSD do vlády s hnutím ANO, se Zimola v kandidátském projevu nevyjádřil.

Chovanec: Raději v Lidovém domě než ve Strakovce

Úřadující šéf ČSSD se v kandidátském projevu na předsedu sociální demokracie postavil proti účasti strany ve vládě. Delegátům dnešního mimořádného sjezdu strany v Hradci Králové řekl, že ani dohodou na vládě nebude možné zamezit tomu, že ANO bude mít ve Sněmovně alternativní koalici s hnutím Svoboda a přímá demokracie a komunisty, která si bude dělat co chce.

Milan Chovanec při nominačním projevu na sjezdu ČSSD

Chovanec několikrát zopakoval, že není charismatickou osobností jako francouzský prezident Emmanuel Macron či slovenský premiér Robert Fico. „Nabízím práci, manažerské schopnosti a životní zkušenosti,“ konstatoval Chovanec, který stranu vede od loňského odstoupení Bohuslava Sobotky. Připustil, že nese spoluodpovědnost za výsledek ve volbách.

Bývalý ministr vnitra uvedl, že ho diskuse o zapojení ČSSD do vlády fascinuje. „Mě víc zajímají asi tři nebo čtyři věci, například přesvědčit členy, že má cenu jít do komunálních voleb,“ řekl. Jako předseda ČSSD by nechtěl sedět ve vládě, ale v sídle ČSSD v Lidovém domě, kde by pracoval na vzestupu strany.

Jak se volí šéf V prvním kole by byl zvolen kandidát, který by dostal nadpoloviční počet hlasů z vydaných lístků. Pokud by žádný polovinu nepřekročil, bude se konat druhé kolo, do kterého postoupí první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V něm je pro vítězství znovu třeba získat více než padesátiprocentní podporu, v opačném případě by bylo volbu nutné vypsat znovu,

Chovanec připomněl, že čtyři roky strávil ve vládě se současným premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), který byl ministrem financí. „Můžete mi vysvětlit, jak zajistit, aby vedle vládní koalice neexistovala koalice ANO s SPD a KSČM, která si bude dělat, co chce?“ řekl. Jednat o vládě podle něj je možné, ale na základě programu. Řešit by měla ČSSD primárně podporu rodin s dětmi či situaci lidí v exekuci, dodal.

Babiš podle něj postupuje v poslední době jako při násilném převzetí. Jako příklad zmínil odvolání ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluka Němečka (ČSSD). „Tomu chceme jít naproti?“ ptal se Chovanec delegátů, kteří budou předsedu ČSSD vybírat ze sedmičky kandidátů.

Hamáček: pojďme do vlády

Jan Hamáček nabídl delegátům sjezdu snahu o sjednocení strany. Sociální demokraté by podle něho měli jednat s hnutím ANO o účasti na nové vládě.

Hamáček: Jednání neznamená vstup do vlády

Pokud ČSSD zůstane v opozici, bude často stát proti vlastnímu programu, který vytunelovalo hnutí ANO, prohlásil v nominačním projevu Hamáček. Sociální demokraté by měli podle něho usilovat o resorty, díky kterým je možné prosazovat stranický program. Zároveň s ohledem na trestní stíhání předsedy ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše Hamáček uvedl, že účast trestně stíhaných ve vládě není možná.

„Jednat o vládě neznamená do ní vstupovat,“ zdůraznil Hamáček. Pokud by se ČSSD měla na kabinetu podílet, podle něho by o tom museli po dokončení vyjednávání rozhodnout členové ČSSD ve vnitrostranickém referendu.

Sjednocení vidí Hamáček v diskusi, nikoli „mečem a násilím“. „Žádný názor nemůžeme vylučovat z diskuse. Musí skončit to, že vedení ČSSD a její členové spolu nemluví,“ uvedl. Stranický program se musí obránit na tradiční sociálnědemokratické voliče, vyplynulo z Hamáčkova vyjádření. „Dejme lidem spravedlnost a oni nám dají svůj hlas,“ řekl.

Pokud by byl zvolen předsedou, Hamáček by se, jak uvedl hned pustil do přípravy kampaně před podzimními komunálními a senátními volbami.

