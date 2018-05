Chci zpátky do vedení ERÚ, píše Vitásková Hünerovi

„Nechci tiše přihlížet, co se na energetickém trhu děje. Energetická bezpečnost, ceny energií, energetická chudoba, to vše má fatální dopad především na občany naší země,“ uvedla dnes Vitásková. V dopise Hünerovi podotkla, že je znepokojena situací na úřadu poté, co ji loni v létě nahradila nová pětičlenná rada.

„Mimo jiné jsem upozorňovala, že na pozici radního ERÚ se dostávají lidé, kteří jsou spjatí s totálním chaosem, ať úmyslným či neúmyslným, který v období vzniku solárního boomu v letech 2009 až 2010 na ERÚ existoval,“ uvedla v dopise mimo jiné Vitásková.

Vitásková vedla ERÚ od roku 2011 do loňska. V čele úřadu vystupovala proti společnostem provozujícím solární elektrárny. Kritizovala zejména státní podporu pro tento typ elektráren, která podle ní vede ke zdražování elektřiny. O provozovatelích pak často mluvila jako o solárních baronech, někdy jako o mafii.

Konflikt mezi šéfy ERÚ se stupňuje. „Neposlušný“ radní Košťál přišel o kompetence

Kvůli solárním elektrárnám nakonec sama stanula před soudem. Krajský soud ji nejprve potrestal 8,5 lety vězení v kauze neoprávněně udělených licencí solárním elektrárnám na Chomutovsku. Vrchní soud v Olomouci ji ale letos obžaloby zprostil.

Prezident Miloš Zeman v polovině dubna uvedl, že chce letos 28. října udělit Vitáskové státní vyznamenání. V předvolební kampani prezident prohlásil, že stíhání Vitáskové mohli iniciovat právě takzvaní solární baroni, žalobci se ale proti tomu ohradili. Zemanův výrok podle nich podrývá důvěru v českou justici.

Vedení ERÚ převzala od začátku loňského srpna nová pětičlenná rada v čele s předsedou Vladimírem Outratou.Členy a předsedu rady nově jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Dříve jmenoval předsedu ERÚ prezident na návrh vlády.

