Česko zaspalo, musí začít masivně zbrojit, tvrdí Babiš

Armáda si dnes několika akcemi připomněla 100 let existence generálního štábu, vedle vysoce postavených politiků se v Domě armády v Praze sešly desítky současných i minulých velitelů českých ozbrojených sil.

Zeman připomněl počátky historie československé armády, boj legionářů v Rusku i sokolů při obraně nově vzniklého Československa a také zradu spojenců v roce 1938 v Mnichově. Poznamenal, že po anšlusu Rakouska by byl boj Československa proti Německu beznadějný. „I když v opačném případě bych se pro boj přimlouval,“ řekl.

na objednávku Hyundai Ioniq EV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV Výbava:

Ultimate 1 044 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Fastback N Line Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4 T-GDI/103 kW Výbava:

N Line 474 990 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 998 516 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Fastback Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88 kW Výbava:

Komfort 369 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Kona Electric Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV ECO 39.2 kWh Výbava:

Future 894 990 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X5 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 574 352 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Grand Cherokee Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 V6 Diesel 140 kW Výbava:

Laredo 1 095 920 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i 73 kW Výbava:

Start 294 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Santa Fe Benzín Benzín Automatická Automatická Motor:

2.4 GDI e-CVVT 4x4 AT Výbava:

Confidence 794 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 kombi Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i CVVT 73 kW Výbava:

Start 324 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Citigo-e iV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

61 kW Výbava:

Style 421 302 Kč

s DPH Detail na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

45 TDI quatro 170kW Výbava:

Q7 1 594 710 Kč

s DPH Detail

Prezident se vyslovil pro vyšší investice do armády a opět doporučil, aby se armáda vyzbrojila drony. Praxe ve světě podle něj prokázala jejich užitečnost. „Jsem proto rád a oceňuji to, že bude zřízen prapor dronů,“ řekl. Doufá, že půjde o pozorovací i bojeschopné bezpilotní prostředky.

Zároveň zdůraznil, že podporuje mise a připomněl smrt 14 českých vojáků. „I tyto oběti ukazují, že naše armáda traumatizovaná minulou historií, kdy nemohla bojovat, opět bojuje,“ poznamenal Zeman. Étos bojeschopné, ale i bojující armády by si podle něj Česko mělo odnést do budoucna.

Podle Babiše má Česko skvělé vojáky, zaspalo ale dobu ve zbrojení armády. „Žijeme ve světě, ve kterém musíme zbrojit a to masivně, musíme nabírat vojáky,“ řekl. Evropa by se podle něj měla v souvislosti s posledním vývojem zamyslet nad zajištěním bezpečnosti svých občanů. Návrh evropské armády označil za nesmysl.

Přečtěte si komentář: Česká armáda v Sýrii

Ondřej Stratilík ( Autor: Euro )

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) ocenil rychlost, s jakou se československá a posléze česká armáda dokázaly po revoluci zapojit do mezinárodních vojenských misí. „Naši vojáci mají ve světě velmi dobré jméno a skvělou pověst. Kdybychom k tomu přidali více odvahy a rychlosti v modernizaci armády, bylo by to téměř dokonalé,“ řekl.

Náčelník generálního štábu Aleš Opata uvedl, že armáda se nyní nachází v největším modernizačním a transformačním procesu ve své moderní historii. „Když budeme jednotní, podaří se to,“ řekl. Dodal, že armáda pracuje na moderní vojenské doktríně a účelem je mít armádu dobře vyzbrojenou a silnou nejenom na papíře. „Abychom se nemuseli stydět, až se bude za 100 let hodnotit naše éra,“ poznamenal.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) vyzdvihl, že armáda je hrdá a těší se vysoké důvěře obyvatel i spojenců. Generálnímu štábu popřál, aby si vysokou úroveň udržel i v budoucnosti. „Protože bez kvalitního velení nemůže být ani dobrá armáda,“ řekl.

Čtěte také:

Nábor nových vojáků drhne. Přesto ho povedou dva generálové

Komentář: Velké oči armády aneb Kde ti mladí jsou?

Současná česká armáda je oproti té předlistopadové desetinová, a přesto o poznání silnější