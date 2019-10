Velké oči armády aneb Kde ti mladí jsou?

Několik párů ponožek, zelený baret nebo boty. To všechno si ve výstrojním skladu v dědických kasárna u Vyškova minulé úterý vyzvedlo 563 mladých mužů a žen. Tenhle čtvrtý - a poslední - letošní turnus základní přípravy je sice nejpočetnější, ale armádní statistiky už nezachrání.

Nováčků do české armády letos nastoupilo zhruba 1850 - včetně více než čtyř stovek studentů vojenských vysokých škol v Brně a Hradci Králové -, což není očekávaný výsledek. A nutno poznamenat, že finální počet bude ještě nižší, protože řada lidí v průběhu tříměsíční základní přípravy vypadne.

Nejenže kadetů je nejméně za poslední roky (například loni jich byly dva tisíce, v roce 2017 pak 2172 a před třemi lety 2148), ale nepodařilo se ani splnit číslo, které si stanovil sám generální štáb. Ten čekal, že letos základním výcvikem projde zhruba 2200 lidí.

skladem Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 GDi 97 kW Výbava:

TUCSON 444 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 kombi Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI 88 kW Výbava:

Trikolor 4 730 Kč

s DPH Detail na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

45 TDI quatro 170kW Výbava:

Q7 1 594 710 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Wrangler Unlimited Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.2 CRD Výbava:

Sport 1 115 334 Kč

s DPH Detail na objednávku Kia Ceed Sportswagon Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4 CVVT/73 kW Výbava:

Cool 7 527 Kč

s DPH Detail skladem Lexus NX Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

300h AWD Výbava:

Luxury 1 280 000 Kč

s DPH Detail skladem Lexus RX Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

450h AWD Výbava:

Executive Plus Panoramatic 1 520 000 Kč

s DPH Detail skladem Volvo XC60 Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

B4 AWD Geartronic Výbava:

Momentum PRO 1 224 320 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 T-GDi 130 kW Výbava:

TRIKOLOR 6 872 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Citigo-e iV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

61 kW Výbava:

Style 421 302 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Grand Cherokee Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 V6 Diesel 140 kW Výbava:

Laredo 1 095 920 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW 5 Touring Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

530d xDrive AT Výbava:

Sériové provedení 1 312 311 Kč

s DPH Detail

Generální štáb má neprůstřelné a pochopitelné argumenty. Pracovních sil je nedostatek, o mladé lidi navíc stojí nejen armáda, ale i policie a hasiči. To je fakt. Česko navíc není nijak výjimečné, nezájem o službu řeší řada evropských armád.

Pak je tady ale druhá strana. Lenka Šmerdová, první a dosud jediná česká generálka, která má jako poradkyně nábor na starosti, se svým týmem jen udržuje zaběhnuté rekrutační procesy a s žádnou spásnou novinkou - přestože pracovní trh se v posledních letech radikálně proměnil - nedokázali přijít.

Velení vojska se téměř bezhlavě upnulo k vidině nové jednotřídky na sokolovské průmyslovce, kterou mu vnutilo vládní hnutí ANO, ovšem opakovaně se ukázalo, že jde o nepromyšlený a neživotaschopný projekt.

Armáda ví, co chce. Tedy alespoň co se týče techniky, kterou jí naslibovali politici. Možná by se měla konečně zamyslet i nad tím, co si počít s personalistikou. Anebo jí stačí se prostě donekonečna chlubit rostoucím zájmem o aktivní zálohy.

Čtěte další texty Ondřeje Stratilíka