Čína chce globálně dominovat v jaderné energetice a případná dohoda ve Velké Británii na koupi 49procentního podílu v osmi jaderných elektrárnách, které provozuje francouzská firma EDF Energy a firma Centrica, by mohla znamenat velký krok k uskutečnění tohoto cíle. Státem vlastněná firma China General Nuclear (CGN) by se stala významným strategickým partnerem britského jaderného sektoru.

Čína se po havárii elektrárny ve Fukušimě v roce 2011 jádra nezalekla. „Čína jde opačným směrem. Posledních 30 let konzistentně staví nové jaderné elektrárny a přijímá různé technologie nové generace. Proto je uznávána globálním jaderným průmyslem,“ tvrdí ředitel singapurské organizace Asia Nuclear Business Platform Zaf Coelho.

Zatím nejvýrazněji CGN participuje v Británii na výstavbě jaderné elektrárny Hinley Point C, kde koupila 33,5 procenta podílu právě od francouzské firmy EDF a zajistila pro projekt další finance.

Na stejné lodi

Pro Číňany je Británie zajímavá v tom, že se na ostrovech plánuje v příštích dvaceti letech stavba šesti nových jaderných elektráren. Uskutečnění obchodu ve výši 4 miliard liber (115 miliard korun) předpokládá geopolitické souznění Velké Británie a komunistické mocnosti.

Ředitelka londýnské nevládní organizace Chinadialogue.net Isabel Hiltonová v britském deníku The Guardian prohlásila, že podobné otevření klíčového sektoru čínskému režimu je mezi zeměmi OECD nevídané.

„Ještě žádná země OECD něco podobného neučinila. Jedná se o strategickou infrastrukturu. Čína je sice obchodní partner, ale není spojenec v bezpečnostním smyslu,“ varovala. „Sázíte nejen na to, že se dalších 50 let Čína s Británií nepohádají, ale také nedojde ke sporu mezi Čínou a spojenci Velké Británie. Ze strategického pohledu to nedává smysl.“

Západ se Číny bojí. To je problém

Profesor bezpečnostních studií Ča Tao-ťiung na Pekingské univerzitě tvrdí, že předpojatost vůči čínským investicím kvůli bezpečnostním rizikům je na Západě přehnaná. „Otázkou není to, zda je jaderná technologie bezpečná, nebo není. Je to otázka politiky. Ve většině zemí platí: kdokoliv, jen ne Čína. Tento způsob myšlení je stále více populární mezi západními zeměmi. Je to problém,“ uvedl Ča Tao-ťiung.

Šéf britské pobočky CGN UK Robert Davies tvrdí, že Británie je otevřenou zemí pro investice a jeho firma chce investovat do čisté jaderné energie ve Spojeném království. Podle něj je ale třeba připravit plány pro výstavbu nových jaderných elektráren tak, aby byly levnější než probíhající výstavba Hinkley Point C. Velká Británie může být odrazovým můstkem pro vstup do jaderné energetiky i v ostatních evropských zemích, připustil Davies.

