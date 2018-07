Británie stopla projekt přílivové elektrárny. Je dražší než jádro

Odmítnutí podpory pilotnímu projektu přílivové elektrárny v zálivu u welšského města Swansea, který měl přijít na 1,3 miliardy liber, rozpoutal v Británii vlnu kritiky zejména ze strany zelených politiků, ekologů a ekologických aktivistů.

Ministři uvedli, že podpora projektu by příliš zatížila britské daňové poplatníky. Ostatní alternativy, jako je výstavba větrných parků na moři nebo podpora jaderných bloků, vyjde mnohem levněji.

Ministr obchodu a energetiky Gregory Clark sice ocenil atraktivitu projektu, ale náklady pro spotřebitele elektřiny a daňové poplatníky by byly příliš vysoké, prohlásil. Proto by bylo nezodpovědné, kdyby vláda projektu poskytla záruky. Elektřiny vyrobená přílivem a odlivem by pokryla jen 0,15 procenta roční spotřeby elektřiny v Británii, argumentoval. Instalovaný výkon měl být 320 MW.

Mix elektřiny z offshore větrných turbín a jádra vyjde průměrnou domácnost mezi roky 2031 až 2050 o 700 liber ročně levněji, než kdyby kabinet projekt podpořil, vypočetlo ministerstvo. Náklady na jednotku elektřiny vyrobenou turbínami v zálivu by byly až třikrát vyšší, než v případě jaderné elektrárny Hinkley Point C, dodal Clark.

Prezentace projektu přílivové elektrárny:

Welšští politici projekt podporovali také s tím, že by zajistil minimálně tisícovku pracovních míst. Také by se podpořila revoluční technologie, kterou by mohla Británie v dalších letech propagovat po celém světě. Šéf projektu Tidal Lagoon Power Mark Shorrock obvinil ministra, že byl špatně informován. Podle něj rozhodnutí londýnské vlády opovrhuje zájmy Walesu a nevěří britskému průmyslu.

Welšská strana Plaid Cymru v rozhodnutí vidí zejména neochotu Londýna ve Walesu investovat. Organizace sdružující výrobce obnovitelné energie RenewableUK rozhodnutí vlády lituje.

Také labouristé rozhodnutí konzervativní vlády kritizují s tím, že nebere v potaz ochranu životního prostředí. Labouristická poslankyně Carolyn Harrisová zvolená za Swansea East Clarkovi vzkázala, že nikdy nepochopí frustraci a zlobu lidí ze Swansea.

Projekt přílivové elektrárny měl sestávat z výstavby 9 kilometrů dlouhé zdi v zálivu a instalaci 16 turbín, které by vyráběly elektřinu tím, jak se hladina moře při přílivu zvedá a při odlivu klesá.

Plně obnovitelný zdroj na 120 let

Bývalý ministr pro energetiku, konzervativec Charles Hendry uvedl, že vláda Theresy Mayové nepochopila, že by podpořila zdroj energie, jenž je předvídatelný a plně obnovitelný. Také životnost vytvořené laguny je třikrát až čtyřikrát vyšší než u větrných turbín a dvojnásobná oproti jaderným reaktorům. Uvádí se na 120 let.

Negativní stanovisko britské vlády je spojeno s tím, že kabinet zváží podporu výstavbě jaderné elektrárny Wylfa ve Walesu. Ta by měla mít instalovaný výkon téměř desetkrát vyšší než přílivová elektrárna, alespoň 2,7 GW. Odmítnutí podpořit přílivovou elektrárnu je podle deníku The Guardian politicky motivované. Jde také o promarněnou příležitost podpořit další obnovitelný zdroj energie.

