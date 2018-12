Bradáčová kritizuje žalobce, který dohlíží na Čapí hnízdo. Byl prý málo důrazný

Podle mluvčího MSZ Aleše Cimbaly byla Šarochovi uložena pravidelná povinnost podávat zprávy o stavu řízení. „V rámci vnitřního dohledu nebylo zjištěno, že by bylo vyšetřování stiženo vadami, které by jej do budoucna zatěžovaly, nebo průběh vyšetřování zpochybňovaly,“ podotkl Cimbala.

V kauze kolem padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo čelí stíhání premiér Andrej Babiš (ANO) i někteří členové jeho rodiny. Interní kontrolu iniciovala Bradáčová v říjnu, ještě před vypuknutím aféry kolem údajného zavlečení Babišova syna Andreje na Krym.

Andrej I. Nedotknutelný. Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo se natahuje

Vrchní státní zastupitelství se kauzou Čapí hnízdo zabýval v rámci dohledu už loni. Tehdy vrchní státní zástupkyně označila délku vyšetřování za „jen hraničně akceptovatelnou“, za práci podřízeného městského zastupitelství se ale postavila.

Městské zastupitelství prodloužilo termín pro vyšetřování kauzy do konce letošního roku, v minulosti ale připustilo, že ani to nebude stačit. Podle Cimbaly policie dosud o prodloužení lhůty nepožádala. Právě kvůli prodloužení zahájil sám dozorující státní zástupce Šaroch prověrky práce policistů, kteří mají vyšetřování případu na starosti.

