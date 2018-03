Bělobrádek, Herman, Čunek. Lidovci posílají do senátních voleb osvědčená jména

„Pro mě je důležité, že Senát po 20 letech konečně může být tou skutečnou pojistkou ústavnosti a zachování skutečných demokratických principů. KDU-ČSL je velmi silná, je druhý nejsilnější klub v Senátu a my ho chceme ještě posílit a chceme velkou část politické práce v Senátu odpracovat, protože možná bude jeho role ještě důležitější, než byla v minulosti,“ řekl Bělobrádek. Ambicí strany podle něj je, aby po podzimních volbách měla nejpočetnější senátorský klub.

Také Herman označil rostoucí význam Senátu za důvod, proč se rozhodl kandidovat. Na rozdíl od loňských sněmovních voleb, v nichž vedl lidoveckou kandidátku v Praze, se ale bude o senátorské křeslo ucházet v Chrudimi. „Jsem zastáncem toho, abychom sčítali pozitivní energii. Je vhodné v rámci republiky tuto pozitivní synergii vytvořit a dát prostor tomu či onomu kandidátovi tam, kde pravděpodobnost ke zvolení je větší,“ řekl novinářům. V Praze se chystají kandidovat tři neúspěšní prezidentští kandidáti Jiří Drahoš, Marek Hilšer a Pavel Fischer a mohli by se ucházet o stejné voliče, jaké by oslovoval i Herman.

KDU-ČSL podle něj jedná o vzájemné podpoře kandidátů s dalšími stranami. „U každého z kandidátů máme přislíbenou podporu od jiných stran včetně těch, které jsou v Poslanecké sněmovně,“ řekl. Konkrétní strany ale nechtěl upřesňovat, protože jednání ještě trvají. Lidovci jsou podle něj naopak připraveni podpořit kandidáty dalších stran, aby se netříštily hlasy. „Nebudeme rozhodně kandidovat ve všech 27 obvodech a v některých budeme podporovat kandidáty jak nezávislé, tak ty, kteří budou kandidovat za jinou politickou stranu,“ řekl.

Moji nominaci do senát.voleb za obvod Chrudim na základě doporučení strany z regionu právě jednomyslně odsouhlasil Celostátní výbor KDU-ČSL. — Daniel Herman (@DanielDherman) 23. března 2018

Pokud by byl Bělobrádek zvolen do Senátu, automaticky by zanikl jeho mandát ve Sněmovně a nastoupila by za něj náhradnice, kterou je Anna Maclová. Bělobrádek se ale neobává, že by lidovce ve Sněmovně oslabilo, kdyby v ní nezasedal jejich předseda. „Není to nic nového, ODS i KDU-ČSL už měla senátora jako předsedu strany,“ řekl. Připomněl také, že předseda TOP 09 Jiří Pospíšil vůbec není v českém Parlamentu, ale je evropským poslancem.

