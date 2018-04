Balcerowicz: Polská vláda se drží zuby nehty. Víc korumpovat lidi už nemůže

Nedávno jsem se díval na hlavní zprávy v polské státní televizi TVP. Začínaly hledáním viníka tragédie u Smolensku, pokračovaly kritikou opozice a končily pochvalou státem subvencovaného programu na bydlení. Je to jen můj dojem, nebo je polská televize otevřeně provládní?

Odpovím trochu oklikou. Strana PIS (Právo a spravedlnost) nemusela volby vyhrát, ale vyhrála je, protože jí přálo štěstí. Přebírala vládu v době, kdy se naší ekonomice díky konjunktuře v Evropě dařilo. Mnoho lidí si proto myslí, že vládnou dobře. V každém případě nejsou proti vládě žádné větší námitky. Když ekonomika roste, lidé prostě nejsou moc kritičtí. Nicméně ekonomice se daří nikoli proto, že by PIS dobře vládlo, nýbrž protože se daří Evropě. Rád říkám, že PIS by mělo každý den děkovat Evropské unii.

Nyní se strana PIS snaží zakořenit ve státních strukturách, aby si udržela vládu i do budoucna. Používá k tomu tři techniky. Zaprvé si kupuje část společnosti, zadruhé se snaží obyvatelstvo mediálně oblbnout či zastrašit. A nakonec zastrašuje za pomoci státního aparátu.

Co se jim „daří“ nejlépe?

Maxima dosáhlo PIS v první technice. Už nemůže korumpovat víc, protože státní rozpočet je napjatý. Je to kvůli programu 500+ (rodiny dostávají měsíčně 500 zlotých, tedy asi 3000 korun, na každé druhé a další dítě až do dovršení 18 let věku, pozn. red.), ale hlavně kvůli snížení důchodového věku, tudíž méně lidí pracuje. Po tomhle všem už vláda nemá moc manévrovacího prostoru.

Pokud jde o média, s ohledem na svůj věk si dobře pamatuji, jaká byla za komunismu. Za vlády PIS jsou ještě horší. Týká se to všech médií, která se nazývají veřejnými, ale jsou vlastně do velké míry stranická. Týká se to ale i části soukromých médií, která jsou financována z institucí kontrolovaných PIS.

Jsou tedy média v Polsku svobodná?

Ano. Na rozdíl od Maďarska máme naštěstí důležitá profesionální média svobodná. Především máme dvě soukromé televize (Polsat a TVN, pozn. red.) a zhruba tři deníky, které mají dobrou úroveň a vlastní je privátní investoři, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita či Gazeta Prawna. Máme tedy silný blok svobodných médií, čímž se lišíme od Orbánova Maďarska. Orbánova kontrola médií je mnohem větší.

Propaganda se tedy odehrává hlavně ve státní televizi a rádiích?

Ano. Druhou technikou, jak si autoritářské vlády zajišťují loajalitu obyvatel, je indoktrinace, tedy ohlupování obyvatel. A tady se jim také podařilo dosáhnout maxima. Jen těžko si lze představit, že by média ovládaná PIS této straně nadržovala ještě víc než dnes. Byl by to světový rekord! To, co jste viděl v televizi, není výjimečná situace, ale děje se to pravidelně.

Poslední nástrojem vlády je zmocnit se státních institucí s cílem zastrašovat některé lidi. Tato technika není v Polsku moc rozvinutá. Nicméně zákony, které PIS umožnily ovládnout státní zastupitelství, vládě tuto možnost dávají. Nyní se hraje o to, kdo bude kontrolovat soudy. Vláda PIS chce rozbít nezávislost soudů a vypadá to, že tento boj PIS prohraje. Naprostá většina soudců se proti tomu postavila. Devětadevadesát procent soudců změny PIS nepodporuje. Jenom hrstku z nich PIS přemluvila.

