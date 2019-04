Hlavně nenápadně, ČSSD

Premiér Andrej Babiš k 30. dubnu mění tři ministry vlády. Jde o poměrně výraznou obměnu kabinetu. Končí nejdéle sloužící ministr dopravy České republiky, ministryně průmyslu a ministr spravedlnosti. Průmysl a doprava jsou tahouny ekonomiky, změna v resortu spravedlnosti je zase velmi citlivá vzhledem k iniciativě policie, která chce postavit premiéra Babiše před soud kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo. Jenže veškerá iniciativa Jana Hamáčka, šéfa jediného vládního partnera hnutí ANO, se smrskla na prohlášení, že svoje ministry měnit nebude, a že výměna Jana Kněžínka byla překvapivá. Nic víc.

To si Hamáček opravdu nic víc nemyslí? Vysvětlením může být jednoduše to, že se s ním Andrej Babiš o ničem zásadním moc nebaví a on neví, co by si myslet měl. Vládní změny projednává Babiš s Milošem Zemanem v Lánech a sociální demokracie je zcela evidentně mimo hru. Ve vládní koalici je sice „až tím druhým“, ale vláda přeci jen vystupuje jako celek a jako celek se také voličům zodpovídá.

A pokud se ČSSD, potažmo Hamáčkovi něco nelíbí, třeba zmíněná změna na postu ministra spravedlnosti, měla by k tomu zaujmout alespoň nějaké zásadnější stanovisko, protože bez ní vláda fungovat nemůže. Byť je menším dílkem vlády, má tu moc kabinet potopit a z toho titulu i silnou vyjednávací pozici. Podívejte se třeba na komunisty. Ve vládě nejsou a splnilo se jim toužebně opakované přání ohledně odchodu ministra dopravy.

Hamáček a jeho možnosti jsou místo toho neviditelné nebo spíše neexistující. Vysvětlením toho může být, že si uvědomuje, že jakýkoliv protest proti fungování kabinetu pod Babišovým vedením může také znamenat vyhazov ČSSD a pokračování menšinové vlády. Tahle varianta je podle zdrojů z okruhu vlády ve hře více, než se může zdát. A chuť Miloše Zemana posadit si někoho svého do vlády stále trvá, nová ministryně spravedlnosti a jeho poradkyně Marie Benešová je toho důkazem.

Současný status Jana Hamáčka je důkazem toho, že ČSSD neměla přistupovat na účinkování ve vládě. Plní roli jen do počtu a nemůže si dovolit být ve vztahu k hnutí ANO sebevědomá.

Čtěte další texty Petra Weikerta