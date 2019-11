Babiše, Hamáčka i Klause mladšího lidé na Národní třídě vypískali

Babiše doprovodili ministryně a ministři za hnutí ANO, mezi nimi například ministryně spravedlnosti Marie Benešová a financí Alena Schillerová (obě za ANO). Protestující na Babiše čekali s transparentem „Braňme se“ a nápisem „Bureši, ani to nezkoušej!“. Někteří křičeli „Táhni odsud, estébáku!“. Hodinu po Babišovi květinu na Národní přinesli i pracovníci prezidentské kanceláře.

Na adresu protestujících Babiš sdělil, že v StB nebyl. „Vyhrál jsem třikrát soud a znovu ho vyhraju,“ dodal. Podle archivních dokumentů byl Babiš, někdejší člen komunistické strany, od roku 1982 tajným spolupracovníkem totalitní tajné policie. Babiš to odmítá a vedl kvůli tomu soudní spor na Slovensku. Slovenské nižší soudy mu nejprve daly za pravdu, po zásahu ústavního soudu ale Babišovu žalobu, že je evidován jako agent neoprávněně, zamítly. Babiš se nyní prostřednictvím ústavní stížnosti snaží zvrátit rozhodnutí slovenských soudů. Loni v prosinci Babiš neuspěl s žalobou na Slovensko u Evropského soudu pro lidská práva.

Premiér Národní třídu vnímá jako symbolické místo svobody a demokracie. K ultimatu, která v sobotu zazněla na demonstraci na Letné, uvedl, že nechápe, proč demonstrující chtějí jeho demisi. „Co se stane? Padne vláda, budeme mít krizi. Já to nechápu,“ řekl. Za absurdní považuje to, že demonstrující po něm chtějí, aby se zbavil Agrofertu, když ho nemá. Uvedl také, že někteří poslanci, kteří se účastní demonstrací na Letné, rozkradli tuto zemi za posledních 30 let.

V loňském roce uctil Babiš 17. listopad krátce po půlnoci, kde položil květinu. Svůj noční příchod Babiš tehdy zdůvodnil tím, že brzy ráno letěl do Švýcarska za synem, který trpí schizofrenií. Lidé ráno kytici hodili do koše. Dvěma aktivistům za tento přestupek úředníci Prahy 1 letos v lednu uložili pokutu, každý musel zaplatit 2000 korun.

Hamáček k reakci lidí na Národní třídě řekl, že občané mají právo vyjadřovat svůj názor, stejně jako on má povinnost si výročí připomenout. O několik minut později přišel položit květiny na Národní třídu také místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).

Hamáček uvedl, že mezi protestujícími viděl známé tváře, které podobné akce pravidelně navštěvují. Za to, aby mohli pískat, studenti podle něj před 30 lety bojovali. Na posledních třiceti letech si Hamáček kromě sametové revoluce cení i mírumilovného rozdělení Československa a také to, že se demokracie udržela po nejdelší dobu v moderní historii.

Hamáčka doprovodili i další členové vlády z ČSSD, a to ministryně práce Jana Maláčová, ministr kultury Lubomír Zaorálek či ministr zahraničí Tomáš Petříček. O něco později dorazil na Národní třídu i místopředseda Senátu Štěch, který se novinářům vyjádřil k sobotní demonstraci na Letné. Lidé podle něj mají právo vyjadřovat své názory, a pokud se nepoužívá násilí, tak je vše v pořádku. Štěch takové projevy názoru a shromažďování podporuje.

Předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší, který dříve působil v řadách ODS, dnes zapálil svíčku na Národní třídě po 10:00. I na něj lidé pískali. Novinářům řekl, že takové negativní chování je pro něj nepříjemné, na druhou stranu 17. listopad přinesl svobodu vyjadřování. „Moc nechápu, že tady ten pouliční výbor bude kádrovat, kdo smí položit svíčku a kdo ne,“ dodal. Vedle pískotu mu naopak někteří lidé tleskali.

Do Prahy na Letnou dorazilo v sobotu odpoledne až 300 tisíc lidí, aby si připomněli 30. výročí pádu komunistického režimu a protestovali proti nynějšímu stavu politiky. Akci pořádal spolek Milion chvilek. Zazněly výzvy premiérovi Andreji Babišovi (ANO) k odstoupení, opozičním stranám ke vzájemné spolupráci a lidem k většímu zapojení do dění. Předseda vlády jen zopakoval, že je skvělé, že lidé mohou svobodně volit a vyjadřovat svůj názor. Dnes ráno na Národní třídě uvedl, že nechápe, proč demonstrující chtějí jeho demisi. Za absurdní považuje to, že demonstrující po něm chtějí, aby se zbavil Agrofertu, když ho nemá.